QUATTRO CHIACCHIERE CON.. Aquilino: “sento il calore dei miei clienti”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

Da solo un anno a Venticano, ha già conquistato l’affetto di molti. Aquilino Frongillo è un ventottenne che ha deciso di provarci. Ha deciso di fare quel salto, da dipendente a titolare, che non sempre riserva i frutti sperati. Tra una sigaretta e l’altra, ha risposto alle nostre domande..

Di cosa ti occupi?

“Sono un parrucchiere e cerco di dare il massimo nel mio settore lavorando in un team di professionisti a livello nazionale oltre ad avere il mio salone nel comune di Venticano.”

Come procede la tua attività? Sei contento del lavoro che fai?

“La mia attività è ferma solo in teoria, in quanto in pratica lavoriamo tutti i giorni per tenerci aggiornati e dare il massimo appena possibile. Se sono contento? Assolutamente. Amo ciò che faccio, mi diverto tutti i giorni a prendermi cure dei miei clienti curando la loro immagine e ogni minimo dettaglio.”

Il governo ovviamente ti ha imposto il divieto, d’accordo con il DPCM?

“Sono perfettamente d’accordo con le linee guida del governo sulla base dei divieti. Non a caso, mi sono preso la responsabilità di chiudere la mia attività prima che ci fosse il divieto, per tutelare me, la mia famiglia e i miei clienti.”

Come hanno preso i tuoi clienti questa decisione? Stai cercando di guidarli da casa?

“La paura per la gravità della situazione era percepibile negli occhi dei miei clienti. Devo confessare che molti si sono complimentati per la scelta della chiusura anticipata. Circa l’aiuto da casa, cerco sempre di essere presente per ogni cliente, inoltre sto lavorando anche a dei tutorial per aiutare i clienti ad avere dei look più carini e simpatici.”

Pensi siano sufficienti gli interventi di sostegno economico effettuati?

“Per me i famosi 600 euro (ancora non presenti sul mio conto) sono insufficienti come sostegno! Ho sentito qualcosa che prevedeva la cancellazione delle bollette.. magari. Ad oggi le sto regolarmente pagando. Mi sento di aggiungere che le partite iva sono abbandonate a se stesse e non tutelate da chi di dovere. Molte piccole attività rischiano seriamente di chiudere per sempre!”

Come uscirà Aquilino Frongillo da quest’emergenza?

“Sicuramente con una situazione economica non delle migliori, ma con un rafforzato senso civico. Con maggiori valori e con una forza incredibile. Credo in ciò che faccio, sento il calore dei miei clienti tutti i giorni, e credetemi sarà più bello di prima!”

Chiudi questa chiacchierata con poche righe..

“Innanzitutto un abbraccio speciale per tutti coloro che in questa battaglia hanno perso i loro cari. Aggiungo che questo isolamento sta dando valore alle cose che prima per noi erano scontate: la famiglia, un semplice abbraccio, una banale stretta di mano. Chiudo con un invito: restate a casa, torneremo più forti di prima!”