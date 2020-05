QUATTRO CHIACCHIERE CON… Carmela Maturo:”bisogna avere coraggio, nessun male dura per sempre”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

Tra un messaggio e un altro sentiamo cosa ci dirà Carmela proprietaria di un negozio di abbigliamento di nome “Bazar di Carmela Maturo”, nasce 2 anni fa a Cusano Mutri.Per lei è la realizzazione di un sogno, riuscito anche con il sostegno dei suoi genitori. È un negozio di abbigliamento, articoli da regalo ,accessori di vario genere, piccolo ma accogliente,ed e sempre pronto per qualsiasi esigenza dei suoi clienti.

Sei d’accordo con il Governo per la chiusura di tutte le attività? Come hai preso questa notizia?

Alla chiusura delle attività non si può essere contro,sono scelte dettate per il bene comune.Credo però, che si sarebbe potuto effettuare una scelta diversa dopo il primo periodo di chiusura drastica. Con molta attenzione e seguendo tutte le dovute precauzioni tantissime attività come la mia avrebbero potuto aprire e garantire un minimo del servizio.

Sei d’accordo per la riapertura del 18 maggio? Come ti sei organizzata per la prevenzione del Covid-19?

Si, sono molto felice di riprendere il mio lavoro, anche perché credo che la miglior cosa sia iniziare a convivere con questo stile di vita. Sono diversi giorni che sto lavorando alla prevenzione effettuando disinfezione, sanificazione da apposite ditte e installato

dispencer igienizzante.

In particolare per la sanificazione abbigliamento,ho acquistato un vaporizzatore disinfettante, che con vapore a 100 gradi e perfettamente in grado di sterilizzare i capi.

Secondo te l’aiuto economico del Governo é sufficiente per coprire tutte le spese?

Che l’aiuto possa coprire tutte le spese, è un po improbabile ,anche perché la cifra e irrisoria rispetto a tutte le uscite di un’ attività.Credo anche che non bisogna disprezzare questo aiuto,è un momento difficile per tutti ed ogni piccolo contributo è utile e ben accetto.

Cosa ti manca di più del tuo lavoro?

Io amo il mio lavoro, mi manca ogni cosa legata ad esso ma soprattutto il contatto con le mie clienti.

Come riaprirà Bazar dopo questi giorni di chiusura per questa emergenza da Covid-19?

Bazar aprirà con tantissime grinta,voglia di novità ed una super sorpresa per le clienti del paese e non.

Concludi questa chiacchierata con una tua riflessione

Vorrei concludere riportando una frase di

EPICURO:”Basta questo principio a dare coraggio: nessun male dura per sempre,e neppure troppo a lungo”.