QUATTRO CHIACCHIERE CON… Carmelina Di Biase:”la salute viene prima di tutto”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

Oggi tocca a Carmelina Di Biase titolare dello Studio Estetico Etherea. Il suo studio si trova al centro del paese, ubicato in una posizione strategica perché ha di fronte uno scorcio del suo bellissimo paese, Cusano Mutri.

Da quanto tempo hai aperto il centro estetico?

Ho aperto la mia attività nel 2000 e festeggerò il 18 maggio il mio 20esimo anno di apertura. Avevo in mente diverse idee per poter festeggiare con le mie clienti ma, purtroppo , questa situazione non mi ha permesso di realizzarli.

Come stai affrontando questo periodo? Le tue clienti stanno chiedendo consigli?

Ovviamente è una situazione estrema questa che stiamo vivendo ed ha messo a dura prova tutto il nostro sistema ed il nostro modo di vivere. In questo periodo di chiusura sto approfittando per approfondire argomenti magari nel tempo tralasciati, partecipando ad incontri webinair organizzati dalla linea di prodotti che uso, la Bioline, ed anche rinfrescare un po ‘lo studio approfittando della chiusura.

Il mio lavoro mi manca tanto e mi mancano le mie clienti:alcune mi contattano per chiedere dei consigli ed anche per incoraggiarci a vicenda. Io da parte mia sto cercando di organizzarmi per ripartire per garantire la massima sicurezza sia per me che per le mie dipendenti, Mariarosaria Di Biase e Gisella Spitaleri, sia soprattutto per chi entrerà nel mio studio.

Il governo ha imposto la chiusura di tutto, sei d’accordo con il DPCM?

Agli inizi l’ho presa abbastanza bene la decisione del Governo perché pensavo che la cosa potesse risolversi in tempi piuttosto brevi. Invece purtroppo non è stato così. Infatti dopo la decisione di farci riaprire il primo giugno mi sono un po’ scoraggiata.

Pensi siano sufficienti l’aiuto economico effettuato dal Governo?

Non è stato facile, e non lo sarà nemmeno nei prossimi mesi, gestire un’attività senza entrate che intanto continua ad avere tante spese. I contributi del Governo non sono assolutamente sufficienti, però per carità sempre meglio di niente.

Come pensi di uscirne da questa emergenza? E ritornerà la vita quotidiana come era prima?

Sicuramente per tutti la ripresa sarà una strada in salita perché purtroppo ci dovremmo adattare ad un altro modo di vivere e modificare molte nostre abitudini.

In questo periodo ho riflettuto tanto sul fatto che ognuno di noi non è isola, ogni nostro comportamento influenza la vita degli altri e, soprattutto ora che stiamo tutti sulla stessa barca è importante essere responsabili ed imparare a remare insieme. UNITI CE LA FAREMO.

Chiudi questa chiacchierata con poche righe

Vorrei concludere con un appello ed un auspicio:spero che le persone si rivolgano a noi estetiste ed anche ai parrucchieri che hanno un’attività e non favoriscano ulteriormente il fenomeno dell’abusivismo. A noi, per poter esercitare, è richiesto il massimo rispetto di norme igieniche ancora più scrupolose, che sicuramente è difficile avere esercitando un lavoro “casa per casa”. È la denuncia di un fenomeno ingiusto, non solo per il solito discorso relativo alla tassazione, ma perché oggi più che mai può mettere in pericolo il nostro bene più grande:la salute.