QUATTRO CHIACCHIERE CON…Costantino Ciriello: “La bontà è una pianticella che va coltivata…bontà è diversa dal buonismo”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

“…dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio è che ci colpisca un virus ancora peggiore, quello dell’egoismo indifferente” , queste alcune delle parole pronunciate da Papa Francesco nell’omelia di qualche domenica fa. Parole su cui vale la pena soffermarsi, ora più che mai, ora che l’emergenza legata alla diffusione del COVID-19, oltre che sanitaria, sta diventando sempre più un’emergenza sociale e che le situazioni di difficoltà economica e non, sono in continuo aumento.

E’ proprio per questo che quest’oggi abbiamo deciso di lasciare spazio, all’interno della nostra rubrica, a chi costantemente, con amore e spirito caritatevole, si prodiga nei confronti di chi vive situazioni di criticità e fragilità, ora e sempre: Costantino Ciriello, insegnante di religione e tra i responsabili della Caritas Parrocchiale di Montemiletto. Gli abbiamo fatto qualche domanda per cercare di capire quali sono le risorse messe in campo dall’associazione in questo momento di bisogno materiale, ma non solo.

Di cosa si occupa nello specifico la Caritas parrocchiale di Montemiletto?

“Essendo un’associazione prettamente ecclesiale, per mandato e vocazione si rivolge agli “ultimi”. A coloro che la Bibbia veterotestamentaria definiva come gli “anawim”, cioè gli ultimi nella piramide della società. L’Associazione interviene con pragmatismo per alleviare le difficoltà di base, diciamo così. Gli alimenti di prima necessità, il pagamento di bollette o farmaci non prescrivibili, visite mediche e alcune volte anche l’affitto delle abitazioni nelle quali vivono”.

Attraverso quali strumenti venite a conoscenza delle povertà presenti sul territorio?

“La parrocchia in genere ha sempre un punto di vista privilegiato e quindi si riesce a individuare chi vive in quel momento in condizioni precarie. Naturalmente c’è anche una stretta collaborazione con l’assistente sociale che opera nel nostro comune e la stessa amministrazione che a volte collabora anche fattivamente con degli aiuti proprio attraverso la Caritas locale”.

Come vi state muovendo in questo particolare momento di emergenza? Avete intrapreso azioni nuove rispetto quelle ordinarie e/o rimodulato il vostro lavoro?

“E’ aumentata la sinergia tra l’amministrazione che in questo momento si trova a gestire la cosa pubblica, l’assistente sociale a cui ho già accennato e poi, grazie a Dio, con l’arrivo del nuovo sacerdote, Don Umberto Zucaro, abbiamo ampliato lo spettro d’azione. Siamo passati da 15-20 nuclei famigliari che seguivamo prima dell’emergenza covid-19 a circa cento famiglie. Concretamente con gli aiuti a base di generi di prima necessità, sensibilizzando le persone e aggiornandole sulle disposizioni governative e anche locali che permetterebbero di poter usufruire di bonus o aiuti economici. Insomma, creando una rete di “ascolto” e di intervento, di accompagnamento e di indicazioni che alla fine tornano utili a queste persone”.

State riscontrando maggiori difficoltà nell’operare? State ricevendo aiuti da parte degli enti locali?

“In verità, e per fortuna, non ci sono state delle vere e proprie difficoltà. Gli stessi Enti locali, in particolare il Comune e la stessa Caritas diocesana (beneventana) hanno mostrato sensibilità e concretamente hanno dato il loro apporto”.

Qual è stata la risposta della comunità in questa nuova circostanza?

“Abbiamo assistito ad un risveglio della generosità che presi dalla routine quotidiana e dai propri impegni si era un po’ sopita. Per esempio con il “carrello solidale” presso i supermercati e i negozi, abbiamo potuto constatare come la gente ha risposto donando senza se e senza ma. Doni che poi si sono concretizzati con quei pacchi alimentari che hanno permesso alle famiglie di andare avanti con la dispensa meno vuota”.

Pensi che in futuro, viste le nuove consapevolezze che stiamo acquisendo a fronte di quest’emergenza, ci sarà una maggiore sensibilità nelle persone rispetto le situazioni di disagio in generale?

“No. E spiego perchè: la bontà è una pianticella che va coltivata. L’emergenza virus ha dato forza propulsiva alla generosità. E’ un meccanismo psicologico che parte, anche inconsciamente, nella maggioranza delle persone. La generosità solidale come stile di vita, e ancora prima come pensiero strutturato, è un percorso più lungo di una semplice fiamma momentanea. Non dico che alla luce di questa tragedia sociale non ci saranno dei convertiti all’altruismo, però ci andrei cauto, ecco”.

Un tuo pensiero per concludere questa piacevole chiacchierata…

“La bontà è diversa dal buonismo. I poveri, i bisognosi, non sono necessariamente dei santi con l’aureola. A volte sono scaltri, furbi, bugiardi e persino “violenti”. Ecco perchè non bisogna avere un’idea, come posso dire, sentimentale dei bisognosi e anche per questo, soltanto se davvero riesci a vedere in ognuno di loro l’orma o almeno l’ombra del Cristo Gesù, beh, soltanto a quel punto non molli. Se invece ti fai prendere da ragionamenti soltanto guidati da categorie umane, allora dopo un po’ molli tutto. Insomma: Caritas significa “carità”, che significa “AMORE”. Amare è un’arte che soltanto l’Artista per eccellenza può insegnarci: Gesù. Bisogna andare a scuola da Lui”.

