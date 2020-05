Quattro chiacchiere con Domenico Capossela….il nostro maglificio di famiglia guarda avanti

Il maglificio Capossela nasce nel 1955 a Reggio Emilia ed oggi è un laboratorio artigianale di produzione maglieria i cui titolari sono tre fratelli: Elisabetta, Davide e Domenico che portano avanti a Mercogliano l’azienda di famiglia.

L’azienda denominata nel 1997 “Innovazione Italiana” produce e vende articoli a maglia 100% made in Italy di altissima qualità. Tutto lo staff punta molto sull’innovazione attraverso una continua ricerca di nuovi tessuti e tecnologie.

I prodotti vengono venduti nelle migliori boutique italiane ed anche all’estero come a Riga e Tokyo.

Questa emergenza covid-19 ha costretto anche i fratelli Capossela come tanti piccoli e medi imprenditori locali irpini e non solo a dover subire una forte battuta d’arresto e a dover pensare a come far fronte alla inevitabile crisi economica.

A parlarcene sono gli stessi fratelli che si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di convertire la loro produzione.

Quanto difficile è stato gestire l’emergenza da Covid 19?

«Il settore moda in questo periodo è completamente fermo. Quando c’è stato lo stop a tutto le nostre agenzie di commercio stavano girando con la collezione autunno/inverno 20/21 che era stata da poco ultimata, come ogni anno, con molta passione ma anche con molto sacrificio ed impegno.

Poi si è fermato tutto.

C’era molta paura inizialmente, prima di tutto per la salute, poi per un futuro che sembrava più che incerto. Il nostro primo pensiero è stato salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri collaboratori. Nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza abbiamo cominciato questo percorso delle mascherine, in cui abbiamo messo tutta la conoscenza tecnica pregressa. Abbiamo sostenuto associazioni, comuni e forze dell’ordine del nostro territorio».

Hai qualche idea per il futuro?

«Per quanto riguarda il settore moda non si possono fare previsioni al momento. Abbiamo tutti la speranza di uscire presto da questa situazione, prima di tutto per la salute di tutti e poi per limitare al massimo il danno economico che ormai c’è.

Speriamo di riuscire a produrre, in questi pochi mesi, almeno una parte della collezione che avevamo proposto. La produzione è diventato un grande rischio. Io e la mia famiglia ci impegneremo al massimo per non deludere nessuno, i nostri clienti e soprattutto tutti i nostri collaboratori, tutto il patrimonio umano che gira attorno ad un’azienda».

Ringraziamo i titolari del Maglificio Capossela per averci raccontato della loro esperienza in questa emergenza e facciamo i nostri in bocca al lupo a questi tre giovani fratelli che stanno fornendo un utile supporto al loro territorio e non smettono di guardare al futuro con il sorriso sulle labbra.