QUATTRO CHIACCHIERE CON…Emilia Petillo: “Smettiamola di trovare nemici e aiutiamoci sempre”

I n questi mesi con la nostra rubrica abbiamo cercato di dare voce ai titolari delle tante imprese irpine e sannite che si trovano nell’entroterra di questa difficile Regione per raccontare la loro storia, capire da vicino come stavano vivendo quest’emergenza. Da oggi allarghiamo i nostri confini per ascoltare, anche, la voce di chi è stato costretto, da questa pandemia, ad una lontananza forzata dai propri familiari, dal proprio paese natio, dai propri affetti più cari. Studenti, lavoratori ricercatori ma anche persone trasferite altrove che non hanno potuto fai ritorno nei luoghi della propria infanzia. In questa direzione “QUATTRO CHIACCHIERE CON…”, questa volta si è spinta fino MILANO per fare visita ad EMILIA PETILLO. Classe ’94, Emilia nasce ad Avellino. Prima residente a Torre le Nocelle, nel 1999 si trasferisce definitivamente a Venticano con la sua famiglia, è attualmente domiciliata a Milano dove è studentessa di Biomedical Engineering al Politecnico.

Il primo caso di Covid-19 a Codogno si è verificato il 21 febbraio scorso. Molti lavoratori e studenti hanno deciso di rientrare a casa. Tu perché hai deciso di restare?

“A fine febbraio tutti, compresa me, hanno creduto alla storiella della “Milano non si ferma” quindi non mi sono neppure posta il problema di tornare a casa o meno. Poi quando la Lombardia,all’improvviso, è diventata zona rossa ho assunto più consapevolezza. I miei genitori mi hanno chiamata dopo aver visto le immagini della gente in stazione e insieme abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per la mia sicurezza e per la loro non partire.”

Quando ti sei reso conto che la situazione era di tale gravità?

“Quando nella zona dove abito (Navigli), che è proprio quella incriminata in questi giorni, non c’era nessuno e l’unico suono che sentivamo durante il giorno era quello delle sirene.I Navigli, la Darsena sono i posti più frequentati di Milano, ma nonostante ciò scendere in piazza e riprendersi la propria vita, è stata una scelta che non ho condiviso.”

Cosa ti ha particolarmente segnato in questi 3 mesi?

“Mi ha segnata vedere una città come Milano ferma, i supermercati rasi al suolo i primi giorni di chiusura. Era diventata davvero un miraggio acquistare generi alimentari nei supermercati. Forse questa è stata davvero una delle situazioni più sconvolgenti. Le persone, all’inizio, avevano più paura di restare senza cibo che del virus in sé per sé. Ma soprattutto mi ha segnata la solidarietà delle persone nel raccogliere fondi per associazioni e ospedali.”

Questa situazione ha compromesso la tua carriera lavorativa in qualche modo?

“Pochi giorni prima del lockdown avevo iniziato con grandissima gioia e onore un progetto di tesi in un istituto di ricerca che però ho dovuto sospendere, quindi ecco la mia carriera universitaria subirà certamente dei rallentamenti. Poi da quando sono a Milano mi sono sempre data da fare per non pesare sulla spalle dei miei e ho sempre lavorato. Faccio la babysitter a due bambini ma da inizio marzo sono ferma e la mancanza di entrate si è fatta sentire. Fortunatamente i miei coinquilini sono la mia seconda famiglia e insieme abbiamo trascorso serenamente la quarantena ”

Cosa ti è mancato, in tutto questo tempo, del tuo Paese?

“Del mio paese mi mancano le persone, dire buongiorno a tutti, il caffè dopo pranzo con gli amici e il mio cane, la mia famiglia.”

Nonostante la situazione sembra stia migliorando e le misure governative diventano meno restrittive, hai timore nell’uscire e avere rapporti sociali?

” Un po’ di timore c’è, Milano è una città grande e i contatti con persone diverse durante una giornata sono innumerevoli, bisogna stare sempre attenti. Non dobbiamo pensare che il virus sia scomparso. Credo che fino a quando non verrà trovato un vaccino, continuerà a circolare tra la gente. Non abbassiamo la guardia.”

Quando pensi di tornare un pochino a casa?

“Come ho già detto, avevo iniziato un progetto in un laboratorio che dovrò riprendere, spero di tornare qualche giorno ad agosto o comunque quando la situazione sarà tranquilla. Oramai sono abituata a stare lontana dal mio paese. Ma Venticano ci manca tutti i giorni”

Un tuo pensiero per concludere questa intervista

“Da un comunicato che ha pubblicato un mio caro amico si legge “In questa pandemia non “siamo tutti sulla stessa barca”, siamo nello stesso mare; alcuni in yacht, altri in piroga, altri con il salvagente e altri ancora nuotando con tutte le loro forze.”

Questo è vero, io ad esempio ho passato la quarantena seppur in 50 mq con altre due persone e la compagnia ci ha aiutato ma penso a chi è stato da solo tutto questo tempo o a chi si è trovato in serie difficoltà economiche. Smettiamola di cercare nemici e aiutiamoci sempre.”