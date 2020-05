QUATTRO CHIACCHIERE CON …Evelin e Tilde: “la passione per il ballo nasce con noi, pensiamo già al domani”

Evelin e Tilde sono le contitolari dell’A.s.d Tileve Dance, storica scuola di ballo di Torre le Nocelle. Entrambe conosciute per la loro solarità, simpatia e passione per il ballo, potato avanti da anni un’attività di assoluta importanza perché offre a tutte le donne, e di ogni età, la possibilità di formare corpo e mente attraverso la musica e l’allenamento. Un merito indiscutibile che consente a tutti, anche alle mamme super indaffarate, di avvicinarsi al ballo, allo sport in generale anche per riscoprire il piacere di divertirsi.

La loro scuola, che si caratterizza per una forte etica professionale, ha il merito di aver sviluppato nella Media Valle del Calore la cultura del ballo sociale, fondata sullo studio accorto di diverse discipline proiettate nel futuro. Il loro ruolo di insegnanti come figure guida non preclude la possibilità di avere un rapporto orizzontale con le iscritte le quali hanno sempre la possibilità di sviluppare le proprie capacità e di liberare le proprie potenzialità. In questa direzione, Evelin e Tilde sono solo uno specchio limpido nel quale ognuna di loro osserva il percorso della propria evoluzione. Come ogni associazione che si rispetti, anche la Tileve Dance è artefice della costruzione di un modo di relazionarsi che determina il nascere di un patrimonio di sensazioni, emozioni e capacità che definiscono un certo tipo di cultura, quella di gruppo in cui il piacere di stare insieme è la realizzazione di un’esperienza gioiosa. Possiamo in un certo senso definirle anche un modello di integrazione perché attraverso il ballo esse perseguono un modello di relazione ben preciso in cui ognuno esprime la propria identità accettando gli altri. Come ogni coreografia che si rispetti le risposte delle tue intervistate saranno all’unisono

Come nasce la passione per il Ballo e da quando praticate questa disciplina?

Entrambe balliamo da quando eravamo molto piccole. Possiamo dire che la passione per il ballo nasce con noi – afferma Evelin -, fa parte della nostra quotidianità. Il ballo è stato presente costantemente nella nostra vita – aggiunge Tilde – e così sarà per sempre o almeno si spera…

Passione, Lavoro, hobby, cosa rappresenta per voi questa attività?

Assolutamente passione. Quando questa ti travolge è ingestibile, è un fuoco che arde dentro di noi, è ossigeno, è svago, è libertà, è hobby. Lavorativamente parlando abbiamo entrambe diversi progetti inerenti agli studi che abbiamo fatto, sperando di poter conciliare il tutto anche con questa grande passione.

Cosa ne pensate delle restrizioni che ci hanno imposto?

Bella domanda…Siamo rimaste spiazzate perché all’improvviso, in un clima di incertezza totale, siamo state costrette a sospendere tutte le attività. Ovviamente abbiamo condiviso la sospensione per il bene delle nostre allieve. La salute prima di tutto!!! Ma nonostante questo non ci siamo arrese!!!

Come vi siete organizzate durante la quarantena?

Abbiamo deciso di utilizzare i social, facendo delle dirette di social Dance e di zumba fitness dal profilo dell’a.s.d Tileve Dance e da altri profili tra cui crt radio (Cosmo radio Taurasi) e GLD events(Gruppo latino dance). Tutto questo ci ha permesso di stare in costante contatto con le nostre allieve e non solo, e di continuare anche se in modo diverso parte delle nostre attività.

Lo spettacolo e lo sport sono stati molto penalizzati dai provvedimenti governativi, ritenete comunque giusto tutto questo?

Eh beh la risposta è no!! Specialmente per chi di queste attività ci vive. Lo sport è importante ma ci rendiamo anche conto che la situazione che stiamo vivendo è molto complessa, complicata e difficile da gestire. Il nostro auspicio è quello di tornare al più presto, con tutte le dovute precauzioni, a svolgere le nostre attività in tutta sicurezza per le nostre allieve.

Progetti futuri?