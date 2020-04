Quattro chiacchiere con… Federico De Roma: preservare la soglia minima di benessere, per tutti

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..“ cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

E’ la volta di Federico De Roma, giovane amministratore delegato della SA. DE ROMA sas che, insieme al padre Saverio De Roma, si trovano ad affrontare questa tremenda battaglia.

Di cosa ti occupi, perché questa scelta e se ti ripetuti fortunato

La nostra azienda si occupa di realizzazione e restauro di arredamento da ormai quasi 20 anni. Personalmente sono stato chiamato a ricoprire una carica all’interno della società dopo aver raggiunto la maggiore età, e non posso che dirmi fortunato di poter concorrere alla prosperità di una realtà tanto importante per la mia famiglia.

La tua attività ha subito il divieto imposto dal Governo?

Certamente, abbiamo dovuto arrestare produzione, lavorazione e consegne.

Quale impatto ha avuto su di te quest’emergenza, hai valutato l’ipotesi di riconvertire la tua attività?

L’impatto è stato considerevole, specie in relazione a importanti consegne di merce preventivate e inevitabilmente annullate. Non abbiamo mai valutato l’ipotesi di una riconversione produttiva, ma è comprensibile che le difficoltà tendano ad acuirsi in forza delle insolvenze dei clienti, essi stessi gravati da una inusitata penuria di liquidità.

Quanto ti senti tutelato dalle scelte governative. Le piccole attività, come la tua, come potevano essere maggiormente aiutate?

Premetto che era molto difficile, per il governo, agire diversamente in una situazione tanto inusitata ; non avrebbe guastato, certamente, la più celere attivazione di strumenti di facilitazione. Tuttavia, restiamo fiduciosi nella bontà delle scelte che guideranno la cosiddetta “fase 2”.

Chiudi gli occhi…sono trascorsi tre mesi. Con quale spirito ripartirai?

Io non credo che tutto quanto vissuto fin’ora ci renda automaticamente delle persone migliori, ma possiamo scegliere di esserlo adottando lo spirito costruttivo e laborioso che rappresenta la spina dorsale della classe imprenditoriale di questo Paese, unitamente a una accresciuta consapevolezza delle priorità da conseguire.



Un tuo pensiero per concludere questa piacevole chiacchierata..

Il nostro pensiero, comprensivo di tutte le sensibilità dell’ azienda, è prioritariamente rivolto a quanti hanno perso la vita. In secondo luogo, a quanti meno fortunati hanno visto assottigliarsi la soglia minima di benessere, che ogni stato di diritto ha il sacrosanto dovere di preservare.