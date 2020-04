QUATTRO CHIACCHIERE CON… GENESIO: “Voglio pensare che ce la faremo!”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

E’ la volta di Genesio Annecchiarico, volto noto di Montemiletto, proprietario del “Piccolo Bar”, storico bar del paese e luogo di ritrovo per giovani e meno giovani. Da molti anni, oramai, ha deciso di prendere in mano le redini dell’attività di famiglia, dedicandosi ad essa pienamente ed ora costretto a chiudere, come tanti, a causa dell’emergenza sanitaria in corso; proprio lui che, più di tutti, fa del concetto di “aggregazione” e di “assembramento” i suoi punti di forza. In attesa della riapertura e speranzoso di poter tornare quanto prima tra “i suoi ragazzi”, ha risposto ad alcune nostre domande.

Dal punto di vista lavorativo, ti reputi fortunato?

“In realtà in questo periodo non mi sento molto fortunato… ho creduto fin da ragazzo nel mio lavoro e ho dovuto sudare tanto per ottenere ciò che ho ora e farmi un nome e, dopo tanto, mi ritrovo a ricominciare. Voglio, però, essere ottimista come sono sempre stato e pensare che ce la faremo!“

La tua attività rientra tra quelle a cui è stato imposto il divieto di operare, sei d’accordo con questa scelta?

“In linea di massima sono d’accordo ovviamente, ma non trovo giusta l’idea di prolungare per noi il periodo di chiusura, facendoci aprire per ultimi, dal momento che, anche aprendo dopo, dovremo adottare delle misure precauzionali come altre attività che, invece, apriranno prima”.

Quanto ti senti tutelato dalle scelte governative?

“Non mi sento per niente tutelato dalle scelte governative dal momento in cui non c’è stata nessuna revoca, ma semplicemente una sospensione dei pagamenti delle tasse e di tutti i canoni”.

Qual è l’impatto che quest’emergenza sta avendo su di te e sulla tua attività?

“Tanta malinconia, è questo l’impatto che quest’emergenza sta avendo su di me. Per quanto riguarda la mia attività, a parte un mancato guadagno, penso sarà davvero dura riprendere“.

Cosa ti manca di più del tuo lavoro?

“Quello che mi manca di più del mio lavoro è socializzare, stare in mezzo alla gente ma soprattutto stare con i ragazzi, divertirmi con loro che per me non sono semplici clienti, ma amici“.

Il tuo locale è un punto di ritrovo per tante persone del paese…come immagini sarà la riapertura quando tutto questo sarà finito?

“Si potrà tornare alla normalità solo quando tutto questo sarà finito nel vero senso della parola, cioè quando si troverà un vaccino, altrimenti sarà molto difficile e triste non poter più essere un punto di aggregazione per tante persone“.

Un tuo pensiero per concludere questa piacevole chiacchierata…

“Il mio pensiero va alle persone che hanno perso la vita e a quelle più bisognose e fragili“.