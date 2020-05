QUATTRO CHIACCHIERE CON… Giacomo Petrillo:”con tempo e pazienza ritorneremo alla vita di sempre”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

È la volta di Giacomo titolare del Bar- Pasticceria- Gelateria Petrillo. Nasce nel lontano 1974 come bar, dal 2014 si rinnova aggiungendo il settore pasticceria. Questa attività é specializzata nella realizzazione di prodotti di pasticceria e gelateria,utilizzando materie prime selezionate e di alta qualità.

Come state trascorrendo le giornate stando chiusi con il bar e pasticceria?

Trascorriamo le giornate in cucina , sperimentando sempre cose nuove anche sul piano lavorativo e riorganizzando un po’ tutti gli ambienti.

I clienti ti mancano? Ti manca preparare i caffè e i dolci?

I nostri clienti certamente ci mancano, in quanto non è solo legato ad un aspetto commerciale ma anche relazionale ed affettivo. Trovarsi così, da un giorno all’altro, senza incontrare le persone di sempre fa un po’ strano.

Ci manca sicuramente anche fare caffè e dolci, ma comunque ci stiamo dilettando in ambito di pasticceria e abbiamo avuto anche l’occasione di riscoprire il valore del profumo del caffè al mattino che proviene dalla cucina di casa.

Sei d’accordo con la chiusura delle attività emanato dal Governo? Alcuni bar sono aperti solo da asporto secondo te conviene o no aprire in questo modo?

Non si poteva scegliere sulla chiusura delle attività, ma trovo che essendo in piena emergenza sanitaria, sia stata una cosa giusta perchè la salute è prioritaria. Sul versante economico sarebbe stato inutile restare aperti date le condizioni.

Per quanto riguarda l’asporto, a mio parere non conviene perché il nostro non è un settore primario e come si suol dire “la spesa non vale l impresa”.

E per quanto riguarda l’aiuto economico effettuato dal Governo sono sufficienti per colmare tutte le spese che ci sono?

Per quanto riguarda l’aiuto economico del governo, no comment.

Come pensi che il bar-pasticceria possa risalire da queste emergenza e che misure adotterà?

Il bar-pasticceria penso che possa risalire adeguandoci alle nuove normative e soprattutto grazie al buon senso delle persone, con la speranza che tutto finisca presto.

Chiudi questa chiacchiera con una tua riflessione

Il mio pensiero è che tutto termini presto con la speranza di poter tornare , seppure con un po’ di tempo e pazienza, alla normalità e alla vita di sempre. Speriamo di incontrare presto i nostri clienti che ci sono mancati davvero tanto e a cui mando un grande abbraccio virtuale con l’augurio che presto davvero sarà andato tutto bene.