QUATTRO CHIACCHIERE CON… Giovanni Civitillo: “questa pandemia ci riporti tutti con i piedi a terra”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza. Questa volta abbiamo fatto visita alla pizzeria Millennium di Cusano Mutri che si nutre della filosofia di Giovanni Civitillo, pizzaiolo e proprietario del locale. La missione è quella di tornare ai prodotti autentici della tradizione contadina: tutti quei sapori che evocano storie e volti di attenti appassionati conoscitori delle materie prime del territorio e non.

Giovanni fa parte dell’alleanza dei cuochi slow food, una rete di cuochi che difende la biodiversità alimentare in tutto il mondo. Sostiene i presidi, progetti di slow food in tutto il mondo che tutelano piccole produzioni di qualità da salvaguardare realizzate secondo pratiche tradizionali. Prodotti dell’arca del gusto, che appartengono alla cultura e alla tradizione di tutto il mondo e che rischiano di scomparire. E fa parte della comunità del monte Mutria che riunisce piccoli produttori fortemente legati al territorio dal punto di vista storico, sociale culturale, che cercano di tutelare l’ambiente e la qualità del lavoro attraverso modelli alimentari sostenibili.

Come hai preso la notizia della chiusura delle attività?

“La notizia della chiusura ci ha fatto capire la gravità della situazione che all’inizio era sembrata facile, quindi ci ha proiettato in un mondo surreale che però purtroppo era necessario per il bene di tutti. L’abbiamo presa male perché per noi il contatto con la gente è tutto. Quindi non è stato facile adattarsi”.

Quanto hai dovuto chiudere la pizzeria come hai trascorso le tue giornate?

“Nel periodo di chiusura abbiamo vissuto un po’ come tutti la nostra famiglia, ed è stata occasione per riscoprire qualcosa che di solito da anni non vivo tranquillamente, visto il mio lavoro, come la cena, o il pranzo tutti insieme. È stata anche l’occasione per sentire un sacco di persone lontane, ma anche di “studiare” un po’ per il futuro e ricercare nuove realtà che possono combaciare con la nostra idea di sostenibilità, ruralità, ritorno alla terra, quindi collaborazione”.

Sei d’accordo con le riaperture solo da asporto?

“La riapertura da asporto è una nota positiva per tutte le attività che possono praticarla, quindi con le dovute misure da adottare, è un bene, soprattutto per sostenere le spese delle nostre imprese e per riavere un po’ di contatto con il cliente. Ma non deve essere una soluzione. Non si può pensare di fare ristorazione solo con asporto. Non poter trasmettere al cliente la passione che hai espresso in quel piatto, raccontarne la storia delle materie prime e i volti delle persone che ci sono dietro quel piatto è triste, e snatura il nostro lavoro”.

Ci sono stati aiuti economici da parte del Governo?

“Non abbiamo mai sperato negli aiuti del governo, ci sono stati ma in modo non omogeneo e non per tutti, con modalità e tempi che lasciano a desiderare. Posso dire che sono in attesa anche io dei famosi 600€ di marzo e tutto il resto.. oltre tutti gli “aiuti” penso che alla riapertura con la riduzione dei posti a sedere, il resto delle normative restrittive e le conseguenze economiche, sarà impossibile ricomincia con una spesa del 100% a fronte di un guadagno del 30%.

Qui a Cusano diciamo aiutati che Dio ti aiuta, quindi gli aiuti del governo non devono essere un alibi”.

In questo periodo hai preparato qualcosa per aiutare le persone più bisognose del paese?

“Passate le prime due settimane di lockdown mi sono chiesto come potevo rendermi utile, l’unico modo era riaccendere il forno e metterci a disposizione. Infatti il motto è stato forno acceso e pane per tutti. Abbiamo scelto la pizza moscia come simbolo di condivisone, pane da spezzare a tavola. Ne abbiamo sfornate a migliaia e speriamo siano arrivate a più persone possibili anche grazie all’aiuto dell’ammirazione comunale, protezione civile e dei volontari che si sono messi a disposizione”.

Ora che il Governo emana la riapertura delle pizzerie come pensi di reagire e quali misure adotti per la sicurezza di te e dei tuoi clienti?

“Con la riapertura della pizzeria e non solo spero ci sia una presa di coscienza da parte di tutti di un cauto ritorno alla “normalità”. Dovremmo convivere con le normative di sicurezza quindi non farci prendere dal liberi tutti. Noi speriamo di poter fare il nostro lavoro di sempre, portando avanti le nostre idee, la nostra identità e tutto ciò che abbiamo costruito in questi anni. Appunto perciò per noi è importante riavere la possibilità dei tavoli e non solo asporto. Su questo siamo in attesa dei decreti, per le misure di sicurezza, le distanze tra i tavoli e ai tavoli ecc. Ci adegueremo a quelle. Sperando creino meno disagi possibili”.

Chiudi questa chiacchierata con un tuo pensiero

“Spero questa pandemia ci porti a riflette sul fatto che il nostro modello di società, il nostro stile di vita, le nostre abitudini, vanno quantomeno riviste. Puntare sul rispetto e salvaguardia dell’ambiente e tutte le specie animali. Produzione e consumo di un cibo equo e sostenibile, che ritorni ad essere oltre che buono, pulito e giusto. Un riscoprire i veri valori, quali la famiglia, le tradizioni, e forme di aggregazione. Se da una parte la pandemia ci ha distaccato dalla realtà, spero dall’altra ci riporti con i piedi per terra e faccia ripartire con la consapevolezza che siamo tutti uguali e abbiamo bisogno di prenderci cura gli uni con gli altri”.