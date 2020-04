QUATTRO CHIACCHIERE CON…Giovanni: “provo ad essere un buon cittadino”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

Oggi chiamiamo un giovane che, tra un sorriso e l’altro, si lascia andare spesso a pensieri filosofici. Giovanni De Angelis è uno di quelli che ha sempre avuto le idee chiare, continuare l’attività di famiglia e cercare di migliorarla. Da quando ha terminato gli studi, ha subito catapultato le sue attenzioni sulla D.R.V., attività di famiglia nata nel 1998 che opera nel settore di accumulatori, batterie e pile.

Ma saltiamo le presentazioni e partiamo con la nostra intervista..

Di cosa ti occupi?

“Grazie all’aiuto dei miei genitori, dal 2015 ho un impresa di raccolta e stoccaggio di rifiuti pericolosi.”

Sei contento delle scelte lavorative fatte?

“Si, perché ho aggiunto un ulteriore servizio alla nostra impresa familiare che si occupa della commercializzazione di accumulatori elettrici. La mia attività, infatti, si basa sullo smaltimento di questi accumulatori esausti.”

Questo lavoro, pensi abbia limitato, in parte, la tua voglia di evadere e di vivere con spensieratezza?

“Mi piace dire che io non amo il mio lavoro, ma amo il modo in cui lo faccio. Amo lo stile che applico al mio modo di fare le cose. Perché siamo tutti uguali, ma è lo stile che ci dà quel tocco di diversità. E per me questo è un modo di evadere. Cercare di adottare una sola e unica linea, quella della professionalità, del rispetto delle persone e dell’ambiente; cercare di essere sempre disponibili, e soprattutto non farsi abbindolare da regalini extra. Non sono mai sceso a patti e/o compromessi! In sintesi, semplicemente cercare di essere un normale e buon cittadino italiano.”

“Circa la spensieratezza, ero spensierato quando non leggevo, quando non mi interessavo di attualità e di politica. Diciamo che, se si guarda alla storia recente, e quindi alla politica, alla società, all’economia e alla cultura del nostro paese, la spensieratezza per me e la mia generazione è finita dal 1994!“

Emergenza Coronavirus. Stai continuando a svolgere la tua attività o hai subito il divieto da parte del Governo?

“Essendo un’impresa di trasporti, non ho subito divieti ma ovviamente sono calate drasticamente le commissioni.”

Cosa ne pensi degli interventi a sostegno delle attività? Condividi l’operato dei nostri governatori?

“Io penso che il nostro Premier, Giuseppe Conte, stia facendo un buon lavoro. C’è da dire che non è facile gestire una tale emergenza, inoltre penso che sia stato lasciato solo nella battaglia Europea ai famosi “EuroBond”. Apprezzo anche le direttive regionali del Presidente De luca, penso abbia messo in atto le più efficaci misure per noi cittadini campani.”

Alla luce del cambiamento delle nostre abitudini di vita, hai intenzione di “rimodulare” la tua attività?

“Si, penso che inizierò una vendita on line. Perché ci ritroveremo ad avere, almeno per i prossimi 2-3 mesi, sempre meno contatti con le persone ed in più bisognerà superare definitivamente questa paura di contagio.”

Pensi che tra un anno, l’economia della nostra regione ritornerà allo stato in cui si trovava prima di questa crisi?

“Il contesto storico in cui ci troviamo ci permette di pensare a dei grandi cambiamenti.“

Un pensiero per concludere questa piacevole chiacchierata..

“Sicuramente l’augurio che tutto questo passi in fretta. Un invito a pensare alla qualità della vita e alla riqualificazione di alcune zone del nostro territorio che sono spettacolari. Ah, dimenticavo.. ascoltate tanta musica!”