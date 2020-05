QUATTRO CHIACCHIERE CON… Giuseppe Gizzi: “Spero che presto diventi solo un brutto ricordo”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

Oggi la rubrica QUATTRO CHIACCHIERE CON.. ha fatto una “sosta” ai piedi dei monti del matese nella periferia del borgo di Cusano Mutri per assaporare l’amore che l’Osteria Gizzi ha nello svolgere il proprio lavoro. Da molti anni Giuseppe e la sua famiglia si sono innamorati di questo lavoro e insieme hanno costruito “piccoli mattoncini” che li hanno resi uno dei ristoranti rinomati nella zona.

Di cosa ti occupi e da quanto tempo?

“Mi chiamo Giuseppe e da quasi trent’anni con mia moglie e i miei figli gestiamo il nostro ristorante di famiglia: l’Osteria Gizzi”.

Quanto è stato difficile gestire l’emergenza da Covid-19?

“L’emergenza da COVID-19 ci ha spiazzati totalmente; non credevamo che un mostro invisibile ci avrebbe allontanato tutti. Un’attività come la nostra è come una grande famiglia, da tanti anni abbiamo trascorso tutte le nostre giornate specialmente quelle di festa in compagnia dei nostri clienti”.

Qual è la tua posizione circa le scelte governative? Ti senti tutelato?

“Io penso che questa situazione è nuova e surreale un po’ per tutti. Il governo si è trovato a fronte ad una realtà senza precedenti, anzi sì, vissuta forse 100 anni fa ma non di certo da noi. Ci sono tante cose che non condivido, ma penso che la salute viene prima di tutto e se si adottano determinate misure per la nostra salute, dobbiamo accettarle!”

Cosa ti manca di più del tuo lavoro?

“Come dicevo poc’anzi, i nostri clienti ci mancano tanto; la loro compagnia, le loro abitudini fin anche le loro critiche che nel tempo ci hanno reso migliori sempre di più!”

Quanto è cambiato il rapporto con i vostri clienti a causa del virus?

“Beh..clienti di una vita ci sono sempre, ci scrivono e ci sono vicino in questo momento!”

Un pensiero per concludere la chiacchierata…

“Intanto ti ringrazio per la tua intervista. Penso che paradossalmente questo periodo ci insegnerà tanto, magari a mettere da parte tanti pregiudizi inutili. Ma più di tutto spero che presto diventi solo un brutto ricordo per tutti! Approfitto per esprimere la mia vicinanza a chi purtroppo sta soffrendo e combattendo contro questo brutto male e mando un forte abbraccio a tutti nella speranza di vederci presto!”