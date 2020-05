QUATTRO CHIACCHIERE CON.. Giuseppe Maria Maturo: “Il virus ha ridimensionato il genere umano”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

“Quattro chiacchiere con..”oggi ha fatto tappa nel piccolo borgo sannita. Questa è stata la volta del dott. Giuseppe Maria Maturo sindaco, da 21 anni, di Cusano Mutri. Il primo cittadino del comune matesino sin dall’inizio dell’emergenza da Covid-19 ha voluto salvaguardare la salute dei propri cittadini, infatti, è stato tra i primissimi a promulgare un’ordinanza sull’obbligo di indossare le mascherine protettive in questo periodo di emergenza.

Quali misure avete messo in campo in questo periodo di pandemia per salvaguardare la salute dei cittadini?

“Le misure messe in campo in questo periodo sono state diverse; tra le prime è stata quella di imporre l’uso della mascherina, andando anche contro a quello che diceva l’OMS e l’Istituto Superiore di Sanità, perché trascuravano gli asintomatici e sostenevano inizialmente che la mascherina doveva essere indossata solo da chi risultava essere positivo al Covid-19. La mascherina, deve essere indossata da tutti per evitare il contagio reciproco, non dà una protezione assoluta però il contagio si riduce del 95% per via aerea. Prima che adottassimo questa misura, ho voluto informare i cittadini di tutto quello che stava succedendo per smentire quello che, inizialmente, alcuni Virologi paragonavano ad una semplice influenza. Noi siamo stati tra i primi a spiegare che questo virus non è da sottovalutare, infatti, ciò è stato dimostrato dal fatto che anche Cusano Mutri ha avuto i suoi contagi. Successivamente è iniziata una vera e propria battaglia con l’ASL per quanto riguarda la somministrazione dei tamponi; sin da subito io e il vicesindaco, Pietro Crocco, abbiamo studiato il Coronavirus e insistito nel sottoporre ai familiari dei contagiati i tamponi. Prima che l’ASL fosse convinta, dopo una diatriba sulla pubblica stampa, abbiamo acquistato i test rapidi per poi riscontrare che nei nuclei di persone contagiate i familiari erano positivi”.

“Se non ci fossimo battuti sin dal primo momento, le persone positive che erano state obbligate alla quarantena, dopo i 20 giorni sarebbero andate in giro a diffondere il virus a loro insaputa in maniera incosciente perché asintomatici e saremmo divenuti anche noi ‘zona rossa’. Inoltre, con l’aiuto del vicesindaco, abbiamo somministrato test rapidi a tutte le attività commerciali aperte e riscontrato alcuni casi positivi con conseguenza una successiva chiusura temporanea”.

Negli ultimi giorni i titolari di bar, ristoranti e pasticcerie hanno aderito ad una manifestazione di protesta, dal titolo #RisorgiamoItalia, cosa ne pensa e come ha reagito quando le hanno consegnato le chiavi dei locali?

“Sono stato solidale con loro perché la loro protesta riguardava, tra le varie problematiche, la sanificazione dei locali, e sapendo che il virus sopravvive sulla superfici sette giorni e gli imprenditori hanno avuto la chiusura da più di due mesi, la sanificazione per me non aveva alcun senso. Inoltre, la sanificazione viene fatta con prodotti che può maneggiare chiunque e per questo motivo non mi è sembrato il caso di massacrare economicamente gli imprenditori. Reputo inutile la sanificazione fatta dalle ditte specializzate. Quale ristorante che dopo due mesi di chiusura non ripulisce il proprio locale al momento della riapertura?”

Come pensa che le attività commerciali di ogni genere possano superare questo momento di crisi?

“Le attività commerciali colpite maggiormente sono state solo quelle che sono rimaste chiuse. Nel paese non sono tantissime le difficoltà commerciali, molti di loro sono gestiti in famiglia e molte non pagano neanche il fitto. Ciò che penso è che a Cusano, non dovrebbero esserci grosse difficoltà rispetto a locali che devono pagare anche il personale. Si è passati dall’attirare i clienti nel proprio locale a fare il contrario per evitare il contagio. Sono diversi, invece, i bar che nella Valle Telesina non riapriranno”.

Pensa siano sufficienti gli interventi economici dati dal governo per aiutare i cittadini?

“In questo c’è una forte disparità perché per alcune attività l’intervento del governo è ridicolo, invece, in alcuni casi non è stato neanche concesso; per altre attività l’intervento è stato maggiore rispetto alla perdita, altri ancora hanno incassato nonostante lo stipendio. Nelle fasi successive credo che il governo dovrà tenere conto e intervenire con misure mirate per capire quali sono i settori maggiormente colpiti”.

A Cusano Mutri chi si sta impegnando per far sì che i cittadini rispettino il lockdown?

“I cittadini di Cusano sono stati abbastanza scrupolosi. La Polizia Municipale e i Carabinieri hanno controllato il territorio, ma è stata soprattutto la ‘paura di contagiarsi’ che ha fatto sì che cittadini rispettassero le norme imposte”.

Con l’inizio della fase 2 è preoccupato per l’arrivo in paese di concittadini residenti fuori provincia per lavoro che a causa del Coronavirus non sono più potuti tornare dai propri cari? In che modo continuerà a salvaguardare il paese?

“Per il futuro,nella fase 2, ho firmato un’ ordinanza che potrebbe sembrare meno restrittiva ma che mette in chiaro punti importanti, tra cui: le attività commerciali che apriranno successivamente dovranno sottoporsi, una volta al mese, al test sierologico, cioè quest’ultimo non evita il contagio ma lo riduce; il secondo punto fa riferimento all’obbligo per tutte le persone che arriveranno da fuori regione di sottoporsi al tampone che allo scadere delle quarantena, 14 giorni, dovrà ripetere in quanto potrebbe esserci la possibilità che il virus sia ancora presente nel caso in cui si trattasse di asintomatici. Inoltre, ho dato l’obbligo a tutti i medici di base di comunicare al sottoscritto tutte le persone che presentano i sintomi, così da poter effettuare i test rapidi e circoscrivere i contatti. Nell’ordinanza di riferimento ho dato la possibilità di andare nei boschi alla ricerca di prodotti del sottobosco o semplicemente anche per fare una passeggiata ma senza limite orario. Le ordinanze governative sono state formulate facendo riferimento alle città, dove se si esce in una fascia oraria limitata e se si deve restare nei pressi della propria abitazione significa poter fare assembramenti in piazza, invece, se in un paese come il nostro, si dà la possibilità di passeggiare in campagna da soli con il semplice uso della mascherina, la possibilità di contagio è molto bassa e per questo ho firmato un’ordinanza che si adatta al nostro territorio”.

Da medico, crede ci sia la possibilità di trovare una cura o meglio un vaccino in breve tempo?

“Da medico ti dico che è una cura già c’è, l’ ho anche suggerita al Direttore sanitario dell’Ospedale di Benevento. La cura fa riferimento al plasma delle persone che hanno già superato il COVID-19. Questa terapia in questi giorni è in sperimentazione in Veneto dove la somma dei morti e pari a zero”.

Un pensiero per concludere l’intervista…

“Finché non ci sarà un nuovo vaccino la normalità non tornerà. Questo virus ha cambiato profondamente le abitudini di tutti, ci ha fatto capire la libertà e l’importanza di un semplice gesto, ha ridimensionato il genere umano che prima viveva in maniera insoddisfatta e adesso ci fa capire i valori e le ricchezze importanti della vita”.