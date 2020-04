QUATTRO CHIACCHIERE CON… Graziella De Santis: “Eravamo felici e non lo sapevamo”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

Quest’oggi abbiamo raccolto la testimonianza di una rappresentante di quella che è stata ribattezzata come “l’altra faccia” dell’emergenza Coronavirus, quella che, attraverso un encomiabile lavoro, si sta distinguendo nella fase delicata che stiamo attraversando. La dottoressa Graziella De Santis, farmacista e cosmetologa, titolare della parafarmacia “La Maison De Beautè” di recente apertura a Montemiletto, è tra coloro che, in queste settimane di grandi criticità, stanno portando avanti un lavoro prezioso ed essenziale per l’intero territorio. Con sacrificio, costanza e tanta determinazione ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi, trasformando la sua passione in lavoro; lo stesso lavoro che ad oggi la espone quotidianamente al rischio di contagio. Ciò, però, non è per lei motivo di resa, anzi, con il sorriso di sempre (seppur nascosto da una mascherina, come lei stessa afferma), continua a dare prova di grande dedizione e competenza.

Dal punto di vista lavorativo, ti reputi fortunata?

“Sì, mi reputo abbastanza fortunata. Ho fatto tanti sacrifici per poter avviare la mia “Creatura” e oggi mi trovo a svolgere e gestire il lavoro che ho sempre desiderato e sognato da bambina. Le mie giornate scorrono veloci tra una chiacchiera e un consiglio, perché come dice anche Confucio «fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita»”.

In seguito alle disposizioni del Governo, quali provvedimenti hai adottato per riuscire a proseguire la tua attività in sicurezza?

“Da quando è stata dichiarata la pandemia, a noi farmacisti è stata data la possibilità dal nostro Ordine di lavorare a battenti chiusi. Io ho subito adottato questo metodo dal 16 marzo al 16 aprile per poter tutelare la mia salute ma soprattutto quella dei miei clienti. Dopodiché dal 16 aprile ho provveduto ad installare una barriera in plexigass, sanificando ogni giorno il locale e facendo entrare una sola persona alla volta munita esclusivamente di guanti e mascherina.”

Non solo i medici, gli infermieri, il personale sanitario, ma anche i farmacisti svolgono un’opera preziosa in questo periodo, anche voi “rischiate la vita”. Che impatto ha la paura del contagio a fine giornata?

“Senza dubbio anche noi farmacisti siamo esposti in prima linea, sicuramente in modo diverso dal personale sanitario, ma sin dal primo giorno non ci siamo mai tirati indietro, abbiamo lavorato senza sosta per poter garantire un servizio di estrema necessità continuando a indossare camice e spilla per passione e vocazione. Ogni giorno, a fine giornata, la paura è sempre tanta perchè non si sa mai cosa ci aspetta. Io personalmente ho avuto tanta paura nella fase iniziale, non tanto per me, ma per la mia famiglia, mio marito e soprattutto per il figlio che porto in grembo, ma ho continuato a testa alta e con la stessa grinta come se fosse sempre il mio primo giorno di lavoro.”

Puoi dire di esserti sentita tutelata dal tuo Ordine? Avete ricevuto direttive su come lavorare e dispositivi adeguati per proteggervi?

“Sì, come ho accennato precedentemente, l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Avellino ci ha subito indicato delle direttive su come poter svolgere al meglio il nostro operato, dandoci la possibilità di poter lavorare a battenti chiusi, fornendoci inoltre tutto il materiale necessario come mascherine in tessuto e visiere.”

Come hai affrontato e gestito, soprattutto inizialmente, l’ingente richiesta di mascherine a fronte di una penuria delle stesse?

“Inizialmente è stata dura in quanto non ero preparata a questa forte emergenza, a Febbraio si diceva che fosse una semplice “influenza”. La richiesta delle mascherine era infinita e reperirle non è stato molto semplice difatti quelle poche che si trovavano erano a costi proibitivi, quindi ho preferito non acquistare. Successivamente, dopo chiamate ininterrotte ai miei fornitori, sono riuscita a reperirne in numero limitato, quindi ho dovuto dare la priorità a chi veramente ne avesse bisogno facendomi anche delle inimicizie. Solo dopo settimane e settimane di ricerche sono riuscita a trovare dispositivi con un buon compromesso qualità – prezzo. C’è da dire che ad oggi i costi sono ancora alti.”

Cosa pensi delle denunce da parte di chi si è visto chiedere somme esorbitanti per il materiale più venduto in questo momento?

“Credo che abbiano fatto bene a denunciare perché c’è chi ha speculato e non poco; difatti molti dei miei colleghi sono stati additati come sciacalli sui social, tanto è vero che alcuni esercenti di fronte a queste speculazioni hanno deciso di non ordinare e vendere più, fino a quando non troveranno proposte accettabili.”

I farmacisti stanno facendo un grande lavoro di informazione e rassicurazione. Cosa vi chiedono soprattutto?

“Il paziente vuole continuare ad avere sostegno e consulto dal suo farmacista di fiducia, d’altronde si sa che noi farmacisti abbiamo scelto di prenderci cura prima della salute degli altri e, se ci resta un po’ di tempo, pensare poi a noi stessi. La domanda che più mi viene fatta è “quando finirà tutto questo”. Io cerco di rassicurarli, come ho sempre fatto, con il sorriso; ora il sorriso si vede un po’ meno dietro a una mascherina, ma cerco di trasmetterlo con gli occhi, dicendo loro di pazientare ancora, ma soprattutto di avere molta prudenza e di non abbassare la guardia soprattutto ora che ci troveremo ad affrontare la fase due.”

Una tua riflessione per concludere questa piacevole chiacchierata…

“È stato piacevole poter scambiare la mia opinione a riguardo, prego e spero ogni giorno di poter ritornare al più presto alla quotidianità e libertà che mi sembrano lontanissime fino a non ricordarle più. Solo ora mi rendo conto che eravamo felici e non lo sapevamo. Credo che ritorneremo tutti più cambiati, con nuove consapevolezze e nuovi modi di affrontare la vita.”