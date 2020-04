QUATTRO CHIACCHIERE CON.. i Fina: “piangersi addosso non aiuta”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

Oggi abbiamo fatto una videochiamata per entrare in una casa speciale.. una casa dove il concetto di famiglia è un mantra.

Sono tre fratelli e da sempre camminano insieme! Una grande sinergia, è questa la vera forza della loro attività. Abbiamo ascoltato Gerardo e Antonio Fina, due ragazzi solari e disponibili che insieme al fratello più grande, Giuseppe, hanno deciso di far crescere l’attività di famiglia.

Non è stato difficile intervistarli insieme dato che sono inseparabili..

Innanzitutto, di cosa vi occupate e da quanti anni svolgete questa attività..

“Noi ci occupiamo di vendita e distribuzione di piante e fiori, attività accompagnata da molteplici servizi di cui quelli più significativi sono la progettazione e realizzazione di spazi verdi. La SAL.FI. nasce da un progetto di soli quattro anni ma l’attività ha radici ben più profonde. La nostra esperienza nel settore ha più di trent’anni; papà Antonio faceva parte di una cooperativa di tredici soci che operava per importanti appalti nel settore, poi rilevò lui l’azienda e da zero, insieme a nostra madre, gettarono le basi per il presente e il futuro della nostra famiglia.”

Ognuno di voi porta avanti una specifica area dell’attività o fate tutto, tutti? (risponde Antonio)

“Si, gestiamo separatamente le diverse aree dell’attività, ma sempre con lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue. Gerardo si occupa principalmente della gestione aziendale e logistica, Giuseppe si occupa dei lavori esterni all’azienda, nella quale ha maturato molta esperienza nel corso degli anni, io invece mi occupo del rapporto con la clientela e della fase preventiva delle commissioni lavorative.”

Avete da poco ripreso la consegna a domicilio.. quanto è stata dura per voi quest’emergenza? (risponde Antonio)

“La soddisfazione del cliente è vitale, da subito ci siamo attivati per avviare la consegna a domicilio nei confini dei comuni limitrofi. Circa l’emergenza, con sincerità devo ammettere che ci sta mettendo a dura prova. Solitamente in questo periodo svolgiamo il nostro lavoro a massimo regime, oggi invece ci troviamo a far fronte a danni economici in costante aumento.”

Siete soddisfatti delle scelte governative a voi dedicate o reputate insufficienti queste ultime? (risponde Gerardo)

“Solo in parte! Vi assicuro che tutte le aziende italiane, quelle che per anni hanno incrementato le casse dello Stato, stanno registrando perdite davvero ingenti. Spostando i pagamenti di qualche mese ed erogando prestiti, non si risolve chissà ché.”

Con quale spirito affronterete il ritorno alla normalità? (risponde Antonio)

“Sicuramente con il sorriso e con una buona dose di ottimismo. Piangerci addosso non porta a nulla, bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Noi lo abbiamo sempre fatto e lo continueremo a fare!“

Quali progetti avete in riserva per il futuro? (risponde Gerardo)

“In questo periodo tutti ci siamo resi conto di quanto sia importante il mondo online e reiventarsi con nuove idee. Crescita aziendale online, stiamo lavorando da qualche mese con dei collaboratori esterni, alla nascita di un e-commerce ben strutturato che sarà attivo il mese prossimo. Inoltre, privilegiando quella che è l’attività principale dell’azienda, stiamo lavorando ad un nuovo, entusiasmante progetto.. oggi però non lo sveliamo!”

Terminiamo questa chiacchierata con un pensiero condiviso da tutti e tre i Fina..

“Ci auguriamo il ritorno alla vita quotidiana, alla normalità e che questa situazione farà davvero riscoprire l’essenza delle piccole cose. A tutti voi un grande abbraccio.. virtuale sì, ma solo per ora!”