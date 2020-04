QUATTRO CHIACCHIERE CON..la ditta Rubbo:”restiamo a casa oggi per viaggiare più forti domani”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

È la volta della ditta “Autonoleggi Rubbo” di Cerreto Sannita chiamata da tutti i cittadini “Rubbo bus”, che si occupa di viaggi turistici, trasporti scolastici e noleggio. Da moltissimi anni lavora in questo settore e si tramanda in generazione in generazione.

Come procede la tua attività? Sei contento del lavoro che fai?

“La mia attività é ferma dal 25 Febbraio come la maggior parte di tutte le imprese, ora è in fase di stand-by.

Si sono contento del lavoro che faccio da tanti anni e devo dire che ultimamente mi manca tantissimo, mi manca il contatto con la gente, i miei ragazzi che tutte le mattine accompagno a scuola e le gite fuori porta con i nostri amati clienti.”

Il governo, ovviamente, ha imposto il divieto a tutti, sei d’accordo con il DPCM?

“Si sono d’accordo con il decreto emanato dal governo, perché per me viene prima la salute delle persone e poi il lavoro.”

Pensi siano sufficienti gli interventi di sostegno economico effettuati dal Governo?

“Il sostegno economico dovuto alle imprese per me è solo un piccolo aiuto ma non è sufficiente in quanto ci sono troppe spese da coprire.”

Come uscirà la ditta “Rubbo” da questa emergenza?

“Sono sicuro che prima o poi ne usciremo anche se sarà difficile visto il settore in cui lavoro, in quanto il settore del turismo è stato colpito duramente ma nonostante tutto la mia impresa ne uscirà più forte di prima, con più entusiasmo e con una forza maggiore.”

Chiudi questa chiacchiera con poche righe

“In questo periodo buio per tutti cerchiamo di vedere sempre una piccola luce che ci dia forza e coraggio per superare questo momento. Restiamo a casa oggi per viaggiare più forti domani.”