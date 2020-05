QUATTRO CHIACCHIERE CON.. Lucia: “è stato un anno intenso”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

“Quattro chiacchiere con”, nei limiti della propria “abitazione” (200 metri), fa visita a Lucia Iarrobino. All’apparenza Lucia sembra burbera, ma c’è chi giura che dietro la corazza abbia anche un cuore! Dopo tanti anni spesi dietro al bancone come dipendente, Lucia non c’ha pensato su quando le si è presentata una ghiotta occasione. Ha raccolto la palla al balzo e ha provato a tirar su quel sogno che stava inseguendo da un bel po’: un’attività tutta sua.

Lo “Street Bar” è il covo indiscusso dei giovani venticanesi che tra fine Agosto e inizio Settembre vive serate di bolgia e “ammuino” degne dei peggiori bar di Caracas. Noi per evitare che questa introduzione possa degenerare, partiamo subito con le domande..

Lucia, come ti guadagni da vivere?

“Ormai da un anno sono titolare dello Street Bar ed al momento sono in attesa della riapertura a seguito delle chiusure disposte per l’emergenza.”

Un anno di Street Bar, ce lo riassumi?

“Direi che è stato un anno molto intenso ed impegnativo. Ho sempre lavorato in attività del settore ma assumere il ruolo di titolare comporta delle responsabilità maggiori ed un livello di difficoltà superiore. Bisogna avere grande attenzione e cura dei particolari ed allo stesso tempo provare a mantenere uno standard elevato inserendo possibilmente servizi nuovi. L’apertura di un anno fa a seguito dei lavori di rinnovamento è stata particolarmente faticosa, in quanto la mole di lavoro era elevata e non sempre siamo riusciti ad individuare personale idoneo. Piano piano direi che abbiamo adeguato la gestione e raggiunto un buon livello operativo. Direi che il potenziamento dei servizi pre-esistenti è andato bene, vorremmo gradualmente inserire nuovi elementi.”

Se non fosse stato vietato, saresti rimasta aperta?

“Penso di sì, anche se in effetti vi erano diverse problematiche di gestione della clientela oltre a un calo del volume d’affari vistoso.”

Hai un bar nel comune dove sei nata e dove tutti ti conoscono, la cosa più bella e la cosa più brutta..

“Avere relazioni con persone che si conoscono bene in modo quotidiano ha dei pro e dei contro, però direi che gli elementi negativi sono gestibili e non prevaricano quelli positivi. Lavorare nel proprio paese è comunque una cosa positiva. L’elemento negativo potrebbe essere una crescita professionale più lenta, magari in altri contesti possono esserci stimoli maggiori in ogni periodo dell’anno.”

Quanto duri sono stati questi 50 giorni? Il 18 maggio si va verso la riapertura parziale, magari con limitazioni orarie, sei d’accordo?

“Questi giorni sono stati molto complicati sia personalmente che per la gestione dell’attività. Stare fermi senza incassare dovendo rispettare ogni scadenza non è semplice. Abbiamo fatto sacrifici importanti tenendo in considerazione il fatto che gli aiuti governativi ad oggi non ci sono. Preferirei una riapertura totale con orari normali. Purtroppo l’orario limitato comporta in ogni caso perdite ed un’attività che procede a rilento. Ad ogni modo se le limitazioni dovessero essere limitate nel tempo, le accetteremmo come è giusto che sia al fine di consentire una migliore valutazione dell’emergenza sanitaria.”

Con quale atteggiamento tornerai dietro al bancone?

“Sicuramente motivata a riprendere una gestione normale. Stare fermi è faticoso.”

Chiudi questa chiacchierata senza imprecare e con una tua citazione..

“Noi siamo gente STREET, non HOUSE.. Dobbiamo uscire!!”

