QUATTRO CHIACCHIERE CON.. Marcello: “contento di aver scelto Venticano”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

Oggi “Quattro chiacchiere con..” presenta Marcello Gubitosa, una vita intera a preparare (e mangiare) pizze. Da sette anni, insieme a sua moglie Marilyn, Marcello ha una pizzeria in via L. Cadorna a Venticano. Dopo tanta gavetta, ha scelto di mettersi in proprio e, tra una vacanza e l’altra, inforna la sua “creatura”.

Da grandissimo oratore qual è, non ha smentito le aspettative..

Da quanti anni pratichi questo mestiere? Un commento sulla condivisione dell’attività con tua moglie..

“Faccio il pizzaiolo da quasi vent’anni, ho iniziato a tredici anni. Quella di lavorare con mia moglie Marilyn, la considero come l’opportunità di vita più piacevole che mi sia mai capitata. Condivido con lei tutto. Qualsiasi esperienza, positiva o negativa, noi l’affrontiamo insieme.”

(eppure tutti lo facevamo più vecchio e più burbero!)

Durante questa quarantena forzata, in ogni famiglia c’è stata la prova “pizza fatta in casa”.. ce lo dici qual è il segreto della tua pizza?

“Il segreto della mia pizza? Vorresti dire, i segreti! Sono tanti, riassumendoli dico PPPCQ: passione, pulizia, professionalità, costanza e qualità.”

Chiuso da quasi cinquanta giorni..se avessi avuto la possibilità, avresti lavorato esclusivamente da asporto?

“Assolutamente si, anche se solo da asporto e con le giuste precauzioni. A quanto pare da lunedì 27 Aprile finalmente tornerò a fare ciò che amo.”

Cosa ne pensi di questa polemica forni vs pizzerie?

“Penso sia stata un po’ ingigantita la questione. C’è però da aggiungere che con un po’ di rispetto e di senso civico, i forni potevano limitarsi a non far mancare il pane invece di “sciacallare” su tutto e di più.”

Un tuo commento sulle scelte governative..

“Con quelle che sono state le scelte governative, tutto sommato, sono d’accordo. È un’emergenza senza precedenti quindi ognuno ha combattuto come meglio poteva. Condivido pienamente, in questa situazione, l’operato del Presidente De Luca.”

Quanto ti mancano i tuoi clienti? Con che spirito ripartirai?

“I miei clienti mi mancano tutte le sere. Quando operi in una piccola realtà come Venticano, i clienti non sono solo tuoi amici, noi formiamo insieme una grande famiglia. Lo spirito per ripartire è quello di sempre: dare il massimo della professionalità con quel tocco di simpatia che non guasta mai.”

Due parole per concludere questa chiacchierata..

“Chiudo dicendo che sono davvero contento di aver scelto Venticano, sia per le opportunità lavorative sia per i cittadini. Le Istituzioni, le associazioni, il forum dei giovani, sono sempre sul pezzo! Siamo davvero orgogliosi di voi, un abbraccio M&M”

