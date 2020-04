QUATTRO CHIACCHIERE CON.. Marilena Botte: “Mi auguro che questo periodo sia un momento di riflessione per tutti”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

“Quattro chiacchiere con..” ha fatto tappa a Cusano Mutri. Oggi è stata la volta di Marilena Botte titolare del salone di parruccheria: “La Chioma di Berenice”, situato a Cusano Mutri, che con entusiasmo e amore porta avanti da più di 6 anni la sua attività.

Di cosa ti occupi e da quanto tempo?

“Sono parrucchiera dall’età di 16 anni, ad oggi sono 26 che pratico questo lavoro e da sei anni ho aperto il mio salone a Cusano Mutri”.



Sei contenta del tuo lavoro?

“Sono contenta del mio lavoro, lo svolgo con amore e dedizione, perché è la mia passione”.

Qual è la tua posizione circa le scelte governative? Ti senti tutelata?

“Sono d’accordo rispetto le scelte messe in campo dal governo da madre responsabile, anche se in questo periodo non mi sento tutelata nel mio lavoro perché, tra le diverse attività commerciali, la mia sarà tra le ultime a ripartire”.

Quanto è cambiato il rapporto con i clienti a causa del virus?

“Con i clienti cerco di starci a contatto grazie alle tecnologie che fortunatamente ci permettono oggi di stare vicini ma distanti, anche se non ha lo stesso valore“.

Cosa ti manca di più del tuo lavoro?

“Ciò che mi manca di più del mio lavoro è socializzare ed il bellissimo rapporto che ho creato negli anni con i miei clienti e con cui grazie a loro riesco a realizzare sempre qualcosa di nuovo“.

Con quale spirito pensi di ripartire?

“Lo spirito che avrò per ripartire è quello di essere positiva, forte e pronta a rispettare tutte le disposizioni igienico-sanitarie, per far sì che ogni cliente si senta protetto nel mio salone”.

Un pensiero per concludere questa piacevole chiacchierata…

“Mi auguro che questo periodo sia un momento di riflessione per tutti, spero che la gelosia e l’invidia vengano accantonate e che tutti noi saremo più uniti per far crescere la nostra comunità”.