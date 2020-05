QUATTRO CHIACCHIERE CON… Marilena Mastrillo:”la nostra forza è il ricordo delle convivialità vissute a tavola”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

Tra un messaggio e l’altro facciamo una piccola chiacchierata con la proprietaria, del ristorante “Mastrillo”, Marilena. Lo storico ristorante di Michele e Marilena Mastrillo, si trova all’ingresso del paese, ai piedi della perla del Matese, Cusano Mutri.

Da quanto tempo hai aperto la tua attività? Ti manca il tuo lavoro?

Il Ristorante Mastrillo nasce prima di noi perché stiamo proseguendo un’attività cominciata 42 anni fa nel 1978.

Il nostro lavoro manca sicuramente perché oltre ad essere la nostra unica fonte di guadagno, la portiamo avanti per scelta, dunque per passione: ognuno con la propria.

Sei d’accordo con il governo per la chiusura di tutte le attività?

Non sono nella competenza di giudicare perché mi rendo conto che non sia stato semplice.

Ora che il governo ha imposto solo di lavorare su ordinazioni e da asporto come gestite questa situazione?

Io ho avuto la sensazione di cominciare un nuovo lavoro, non tanto all’interno della cucina, quanto nel rapporto con i clienti. Infatti la stiamo vivendo con l’emozione del cosiddetto primo giorno. Oltre a considerare che dopo due mesi per noi è davvero un inizio: negli anni non abbiamo mai chiuso oltre due settimane per rimanere sempre a disposizione del cliente.

Pertanto, ci gestiremo secondo questa nuova impostazione: non abbiamo alternative.

Secondo te sono sufficienti gli aiuti economici che il Governo ha stanziato?

Assolutamente non sono sufficienti, questa gestione indigna molto perché il Governo forse ha dimenticato che oltre ai costi fissi del ristorante, noi abbiamo anche una famiglia da portare avanti.

Essendo un ristorante molto rinomato nella zona, come vi siete organizzati con le varie provviste e scorte a terra che magari avevate già in magazzino?

Assolutamente il nostro ristorante non utilizza provvigioni in giacenza. Tra l’altro essendo trascorsi due mesi, abbiamo abbondantemente consumato ed elargito a titolo benefico. Con questo vogliamo dire che le nostre scorte, di prodotti surgelati, avvenivano ed avverranno a cadenza settimanale.

Come uscirà il vostro ristorante da questa emergenza e come proseguirà la vostra attività in futuro? Ne usciremo senz’altro sconfitti economicamente e proseguiremo sempre secondo le indicazioni che ci verranno imposte. In questo periodo di totale inattività ricominciare reinvestendo ci ha messi ancora di più a dura prova. Ma recupereremo perché siamo fiduciosi! W l’Italia perché è fatta anche e soprattutto di ottima cucina!!!

Marilena conclude dicendo che siamo sereni, fiduciosi e fermamente positivi verso un ritorno alla normalità, alla riscoperta di quel sorriso espresso dai nostri clienti e da tutti noi.

Perché la nostra forza è il ricordo delle convivialità vissute a tavola, col piacere di condividere emozioni non solo tra congiunti ma anche tra amici, conoscenti ed estranei in totale libertà. E non dimentichiamo nemmeno le opportunità di lavoro date ai nostri dipendenti che pure sono parte della nostra economia.