QUATTRO CHIACCHIERE CON.. Martina: “attenzione per il mio settore”

Oggi con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” facciamo ritorno a Montefalcione. Martina De Vito è una giovane avellinese che ha deciso di combattere e non abbandonare la propria terra. Nonostante le mille difficoltà, a soli ventiquattro anni, prova a tirare avanti con la sua più grande passione: la fotografia. Abbiamo scambiato qualche parola con lei..

Da quanto tempo fai questo mestiere?

“Mi sono avvicinata alla fotografia da piccolissima, all’inizio guardando mio padre caricare rullini nelle vecchie fotocamere a pellicola, poi negli anni ho iniziato a fotografare quello che avevo intorno e a seguirlo nelle cerimonie quando queste non coincidevano con gli impegni scolastici. Negli ultimi 2 anni ho raggiunto traguardi importanti: prima ho aperto il mio studio fotografico e poi mi sono laureata in Nuove Tecnologie dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Ovviamente, essendo il mio un lavoro in continuo mutamento, cerco sempre di imparare nuove cose attraverso corsi privati e workshop da fotografi specialisti nel settore.”

Come hai vissuto questo periodo?

“Ho deciso di chiudere il mio studio già prima del 9 marzo, per tutelare la mia salute e quella dei miei clienti. All’inizio, ovviamente, non pensavo che questa situazione potesse durare così a lungo, poi però ho iniziato a ricevere telefonate da clienti che rimandavano i loro eventi, alcuni li hanno addirittura annullati. Le coppie che dovevano sposarsi a maggio e a giugno sono state ovviamente le prime a chiamarmi, poi è stata la volta di quelle che avevano fissato il loro matrimonio nei mesi a venire.”

Cosa ne pensi delle scelte governative?

“Credo che si stia facendo il possibile, ma probabilmente non è abbastanza perché il disagio venutosi a creare è veramente grande. Per quanto riguarda il lato economico, è difficile far fronte ad una crisi di tale portata. Penso che in questo momento di difficoltà ognuno deve fare la sua parte; anche i proprietari dei locali, ad esempio il mio proprietario mi ha sospeso l’affitto per il mese di aprile e lo ringrazio per questo.”

Se potessi parlare con Conte, cosa chiederesti?

La domanda che io e molti miei colleghi ci facciamo riguarda l’impossibilità del nostro settore di restare produttivo! In questo periodo dove sono state vietate le cerimonie religiose e civili e i ristoranti sono stati chiusi, il nostro lavoro è fermo e sarà fermo almeno fino a Settembre se non oltre. Per questo motivo, se potessi, gli chiederei di esaminare il nostro caso specifico. Si parla spesso di attività come parrucchieri o centri estetici, a cui va ovviamente tutta la mia solidarietà, ma è chiaro che attività come la mia, pur riaprendo, non potranno ripartire a pieno regime e saranno quelle che risentiranno più a lungo degli effetti del virus.“

Come è cambiato il rapporto con i clienti durante questa pandemia e con quale atteggiamento stai affrontando la fase 2?

“Ho messo in campo delle promozioni per stimolare i clienti anche da casa con tutti i miei canali social e telefonici. Con le coppie di sposi costrette a rimandare il loro giorno più bello sono stata in costante contatto, cercando anche di rassicurarli in un momento così confuso e difficile: nel nostro lavoro l’empatia è fondamentale. Allo studio, in vista della riapertura, ho disposto tutte le misure di sicurezza necessarie. Ci si rimbocca le maniche per ripartire in sicurezza, sperando che questo brutto momento passi presto!“

Un pensiero o una citazione per concludere l’intervista

“Siamo di fronte ad una situazione senza precedenti e siamo tutti chiamati a impegnarci come non abbiamo mai fatto prima. Come lavoratori, ma soprattutto come esseri umani. Chiudo con una frase di T. Edison: Non ho mai lavorato un giorno nella mia vita. Mi sono sempre divertito.”

