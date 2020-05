QUATTRO CHIACCHIERE CON…Mirella Limotta: ballo e guardo il futuro fiduciosa

Con la nostra rubrica stiamo cercando di dare voce ai titolari delle tante aziende che si trovano nell’entroterra di questa difficile Regione per raccontarne la loro storia, capire da vicino come stanno vivendo quest’emergenza. La permanenza prolungata in casa, le incertezze per il futuro, lo Stato che sembra essere lontano anni luce: è facile sentirsi giù, demotivati, spaventati. Tentati dal chiudere tutto e alimentare quella desertificazione che da anni è sempre più evidente. Per questo motivo, “Quattro chiacchiere con…”, questa volta ha fatto visita a Mirella Limotta.

Volto noto del programma televisivo “I Fatti Vostri” condotto da Giancarlo Magalli, Mirella è la direttrice tecnica ed artistica dell’ASD Solo Danza di Venticano; una scuola dinamica e moderna, che nasce dall’amore e dal desiderio della M° Mirella di offrire a bambini e ragazzi della città l’opportunità di scoprire, attraverso le discipline della danza, la cultura del movimento, la passione, il senso del sacrificio, il rigore, l’educazione e la socializzazione. È stato questo il motivo del suo ritorno nel paese d’origine.

Quanto penalizza la scuola questa pandemia?

Come tutte le attività lavorative d’Italia, anche le scuole di danza risentono fortemente, sotto ogni punto di vista, di questa emergenza sanitaria da Coronavirus. La penalizza in modo importante anche perché questa pandemia interrompe la preparazione al saggio finale, ossia il momento più importante della stagione di ogni scuola che rappresenta il coronamento di un anno di lavoro e di sforzi per docenti, allievi e motivo di orgoglio per tutti, compresi i genitori. Tuttavia rimango costantemente in contatto con le mie allieve. Continuo a farle allenare da casa con il supporto delle piattaforme web, facendo lezione in diretta da remoto e con tutorial video dance su YouTube.

Cosa ne pensi delle scelte governative per fronteggiare questa emergenza?

Per adesso le scelte governative non sono ancora chiare e definite del tutto. La speranza è che anche il nostro mondo della danza non sia dimenticato e abbandonato a se stesso, poiché non si tratta solo di un semplice allenamento fisico, un ritrovo per bambini e adolescenti, ma è soprattutto una palestra di vita. Un luogo nel quale noi insegnanti ci adoperiamo con sacrificio ogni giorno non solo per far si che il collo del piede delle nostre ballerine sia più sviluppato, ma anche e soprattutto che la loro mente, il rispetto reciproco, l’impegno quotidiano e la loro visione del mondo sia sempre più sviluppata.

Con quale atteggiamento riprenderai dopo la crisi?

Con un atteggiamento positivo, di carica e di rivalsa nei confronti di questa problematica che non è dipesa da nessuno. Guardo avanti fiduciosa. Con le dovute precauzioni riprenderemo le nostre attività più forti di prima e con nuove iniziative, nuove formule, nuove metodologie, utilizzando le distanze e nuovi spazi se necessario, affinché le allieve riescano a recuperare il gap perso.

Pensiero o citazione conclusiva

Riusciremo a recuperare! Anche perché sono convinta che le mie allieve, nel periodo in cui non ci siamo viste, avranno lo stesso danzato, perché si può danzare con il cuore, con la mente e dovunque. Come diceva un mio caro amico:

“Balla! Balla! Balla! Anche se l’unico posto che hai per farlo è la tua cameretta… BALLA!