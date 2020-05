Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza. Questa volta abbiamo fatto visita alla Gastronomia Zaccaria di Mercogliano delle sorelle Patrizia e Doriana Zaccaria.

Abbiamo intervistato Patrizia, anche perchè oggi è il suo compleanno e non potevamo che farle gli auguri concedendole la parola e lasciando che il suo etusiasmo per il lavoro ci contagi un po’.

La vostra attività si è fermata durante questa emergenza Coronavirus e per quanto tempo?

Fortunatamente siamo stati chiusi solo tre giorni, ma sono sembrati infinti, avevamo timore per la salute dei nostri collaboratori e per i nostri clienti che anche nel periodo prima che si chiudesse tutto non sembravano aver compreso bene la motivazione delle misure di sicurezza che stavamo già prendendo a loro tutela. Non è stato facile spiegare ad alcuni di loro che una regolamentazione era necessaria per poter lavorare in tranquillità

Come avete affrontato in pieno lockdown la gestione dell’attività?

Prima di ogni cosa ci siamo muniti di tutti i dispositivi di sicurezza per legge, e solo allora siamo ripartiti. Abbiamo deciso di aprire solo di mattina e dedicare il pomeriggio alla sanificazione del locale che non è diventato più accessibile ai clienti. Li abbiamo invitati a fare le ordinazioni telefoniche o tramite whatsapp e abbiamo consegnato la spesa all’esterno raccomandando l’uso obbligatorio di guanti e mascherine.

Dal 4 maggio invece come è cambiata la situazione?

Certo abbiamo potuto tirare un sospiro in più di sollievo, abbiamo permesso ai nostri clienti di rientrare ma sempre due alla volta e rispettando le misure di sicurezza obbligatorie. Abbiamo nastrato e messo pannelli divisori a tutela nostra e del cliente. Abbiamo affrontato certo non poche spese per tutto ciò ma lo abbiamo fatto con serenità perchè siamo da trent’anni e più in questo settore e sappiamo cosa significa fare sacrifici.

Chiudi questa chiacchierata con un tuo pensiero

Questa chiacchierata la voglio chiudere con dei ringraziamenti: prima di tutto un grazie speciale ai nostri clienti che non hanno mai smesso di starci vicino, anche nei momenti più duri, un grazie anche alle nostre dipendenti della Sala Annamaria e Zaccaria Stefania senza le quali non avremmo potuto garantire tanta professionalità e qualità.

Un grazie anche al nostro Sindaco Vittorio D’Alessio e all’Ispettore Tullio De Biase che ci hanno supportato molto nelle procedure e adempimenti vari. Un grazie anche alla giornalista Maria Carmen Fumiento e alla sua famiglia. Amiamo questo lavoro e lo faremo sempre con passione.

Noi invece sentiamo di fare tanti auguri di buon compleanno a te Patrizia e tanti in bocca al lupo per tutto a queste donne lavoratrici che come tante altre in questa emergenza Coronavirus sono state in prima fila ogni giorno in ogni settore per garantire il benessere alla propria famiglia.