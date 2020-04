QUATTRO CHIACCHIERE CON.. Rocco: “resisto massimo fino a Maggio”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

È la volta di Rocco Pavese, irpino DOC che ha deciso di aprire la sua “stilosa bottega” nel Sannio.

Juventus, Dentecane e Cilento i suoi tre grandi amori. Rocco combatte giornalmente contro le grandi catene di vendita online di streetwear ed è già molto famoso sui social per via dei suoi sondaggi e delle sue affermazioni sopra le righe. In questi giorni non è di buon umore e appare molto preoccupato.. noi abbiamo comunque provato a fargli qualche domanda.

Di cosa ti occupi?

“Ho un’attività commerciale a San Giorgio del Sannio, in via T. Rossi, in particolare un negozio di streetwear. Tratto abbigliamento e sneakers dei migliori brand.”

Alla tua attività è stato imposto il divieto da parte del governo, pensi sia stata una scelta oculata?

“Assolutamente si. In verità ho ritenuto opportuno chiudere di mia iniziativa due giorni prima del DPCM.”

Tu sei a casa e non puoi lavorare e le grandi catene, che vendono i tuoi stessi prodotti on line, continuano ad operare. Cosa ne pensi?

“Eh.. purtroppo funziona così. Noi piccoli negozi abbiamo da sempre avuto la peggio e continueremo ad avere la peggio!“

Pensi siano sufficienti le misure messe in campo dal governo per far fronte alla mancanza di profitti che stai registrando? Fino a quando riuscirai a resistere?

“Le misure governative sono una goccia in un mare di debiti futuri! Bisognerebbe sospendere fino al prossimo anno ogni pressione fiscale, almeno questo. Circa il periodo di resistenza, sono al limite. Penso di riuscire a resistere massimo un altro mese. Se non apro a Maggio, mi “capoto” (te lo dico in dialetto per rendere meglio l’idea).”

Con quale atteggiamento affronterai il ritorno alla normalità e quanto, questa paura di contagio, influirà sulle tue vendite future

“Sarà molto difficile tornare alla normalità! Sono sicuro che tantissimi clienti vivranno ancora nel terrore fino a quando non verrà messa la parola fine a questa storia.”

Un tuo pensiero per concludere questa nostra chiacchierata..

“L’uomo è egoista. Quando quest’incubo sarà finito, torneremo ad essere ancora più cattivi. Se l’uomo non fosse egoista per natura ed indole, ora avremmo il Socialismo in ogni angolo del Mondo. Un abbraccio a tutti.”