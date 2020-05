QUATTRO CHIACCHIERE CON… Rosario Buscetto: “il bar è vita, non facciamo morire le aree interne”

Sono tante le piccole attività che, per non morire, lottano ogni giorno con questo terribile virus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con…” stiamo cercando di dare voce ai titolari delle tante aziende che si trovano nell’entroterra di questa difficile Regione per raccontarne la storia, capire da vicino come stanno vivendo quest’emergenza. La permanenza prolungata in casa, le incertezze per il futuro, lo Stato che sembra essere lontano anni luce: è facile sentirsi giù, demotivati, spaventati. Tentati dal chiudere tutto e alimentare quella desertificazione che da anni è sempre più evidente. Per questo motivo, “Quattro chiacchiere con…”, questa volta si è spinta in Alta Irpinia, fino a Morra de Sanctis per fare visita a Rosario Buscetto.

Giovane imprenditore, sempre disponibile e generoso come pochi, Rosario non è solo una persona perbene ma è un uomo che ha dedicato gran parte della propria esistenza al suo paese, al suo lavoro e all’Avellino che segue dappertutto. Tre anni fa, dopo un lungo percorso personale da barman in diversi locali Rosario è diventato il titolare del famoso King Arthur, lo storico bar del centro storico di Morra de Sanctis, dove ha messo in pratica tutta la sua esperienza per offrire un mix in più di qualità che vanno dalla gentilezza, all’offrire ottimi prodotti e servizi per la sua giovane clientela.

Rosario, in pratica il tuo bar è un vero e proprio riferimento per i giovani della zona o sbaglio?

Beh, diciamo che ho lavorato tanto per piacere ad una clientela giovane ma anche per creare momenti di ritrovo per clientele più adulte, serate live ed eventi come accadde in occasione del Festival della birra che porto nel nostro piccolo paese interesse e migliaia di persone.

Come stai vivendo questo momento?

Male. Nel momento Lockdown da piccolo imprenditore Irpino, quale sono, mi sono ritrovato ad affrontare tutto da solo con la paura di chi vede i suoi sacrifici vanificarsi, tutte le mie certezze diventare incertezze. Quella serranda abbassata è un pugno in faccia, genera una sensazione di smarrimento e pone tanti dubbi sul domani.

Lo Stato secondo te ha abbandonato i piccoli imprenditori?

Non dico questo ma i provvedimenti adottati sono stati pensati e realizzati certamente da persone che non hanno mai fatto sacrifici, che non hanno mai provato la preoccupazione di dover chiudere la propria attività.

Aprire un bar, però, in piena pandemia era un rischio troppo grande, non credi?

È vero. Il bar è vita. Un luogo dove la gente si ritrova a discutere, a scherzare, con scambi e gesti di convivialità. Non è questo il punto. Ben venga la prevenzione ed il distanziamento sociale ma nessuno può pensare di bloccare, nelle nostre zone e in tante piccole realtà come Morra, un’attività commerciale senza sorreggere ed aiutare gli imprenditori da un punto di vista economico e contributivo. Vietare le feste, le sagre, gli assembramenti e formulare misure che valgono, allo stesso modo, a Napoli come a Morra de Sanctis vuol dire lavorare ad una desertificazione ragionata delle aree interne; significa cancellare con una spugna la piccola e media impresa della grande filiera enogastronomica delle aree interne. Un colpo al cuore mortale all’Irpinia che già era in ginocchio prima del Covid-19.

Mi stai dicendo che non vedi la luce in fondo al tunnel?

L’unico modo per vedere la luce in fondo al tunnel sarebbe avere chiarezza da parte delle istituzioni governative e territoriali. Non ci prendiamo in giro, servono aiuti concreti ma soprattutto certi perché alla conta qui sono state fatte soltanto chiacchiere. Quali sarebbero le misure fin qui adottate per davvero che consentirebbero agli imprenditori di respirare e riaprire la propria serranda con maggiore fiducia?. Io sono un imprenditore che lavora con chiarezza, che versa le tasse, l’iva e paga regolarmente i contributi. Con sacrifici enormi garantisco non solo lavoro ai miei dipendenti ma ho sempre garantito loro i propri diritti e un giusto salario. Ebbene, lo Stato mi ha detto che dovevo potevo mettere i dipendenti in cassa integrazione. Districandomi tra carte e burocrazia, l’ho fatto ed oggi mi ritrovo nella condizione che dopo mesi non hanno percepito un solo euro di cassa integrazione.

In pratica ti senti abbandonato dallo Stato.

Lo stato parla, da informazioni blande e quasi sempre confuse ma di concreto sul “piatto” non mette nulla, tranne una sospensione degli oneri che, comunque, a breve dobbiamo pagare. Già perché la sospensione ha un termine che non tiene conto del fatto che dopo tre mesi di chiusura forzata non avrò alcuna liquidità per effettuare i pagamenti. E qui un’altra genialata. Perché lo Stato ha pensato, addirittura, per aiutarci a pagare le tasse di “offre” a tutti noi la possibilità di indebitarci ulteriormente, a costi bassissimi, presso le banche. Rido ma giuro che mi viene da piangere.

Se potessi lanciare un messaggio a Conte, da parte di tutti i piccoli e medi imprenditori irpini, cosa chiederesti

Chiederei a gran voce un intervento serio; un sostegno a fondo perduto per le attività che hanno sede nelle Aree interne, più soggette alla desertificazione, unitamente al blocco delle tasse per questo 2020 ed incentivi importanti per le nuove assunzioni. Sarebbe una boccata di ossigeno per chi ha visto crollare il suo portafoglio ma anche un gesto di uguaglianza nella distribuzione dei sussidi.

Come vogliamo chiudere questa intervista?

Sicuramente con un messaggio importante. Chi vive la realtà irpina sa che i nostri bar sono più che luogo di ritrovo, centri di vita. Lo Stato non po’ più ignorare le Aree interne. Servono misure straordinarie almeno alla conclusione dell’emergenza sanitaria. Chi vive un piccolo paese ha tanta paura; la gente non era preparata a vivere un’emergenza come questa e gli inviti al rispetto delle regole e al senso civico troppe volte non bastano. Qui in gioco c’è il futuro delle nostre comunità che non può essere affidato ad un semplice codice Ateco. Lo Stato, la Regione e le Istituzioni tutte, devono far sentire la loro presenza con atti concreti di aiuti ed affiancamenti. Una delle più complesse crisi economiche è alle porte. Non è più tempo di chiacchiere ed elemosine. La gente è stanca, i piccoli imprenditori sono allo stremo. Aiutateci a non morire.