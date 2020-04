QUATTRO CHIACCHIERE CON.. Rossella: “non mi sono mai sentita tutelata”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

È la volta di Rossella Petruzziello, giovane irpina che ha vissuto fino a qualche mese fa a Pratola Serra, poi trasferita a Venticano per ragioni di vicinanza al proprio “laboratorio”.

Rossella, da molti anni ormai, gestisce la sua palestra con passione e dedizione e quest’emergenza non sembra aver scalfito il suo sorriso.

Di cosa ti occupi?

“Gestisco la Sthenos srl, una palestra diversa dalle altre, un posto sano dove le strade facili non esistono perché solo con il sacrificio e la determinazione si raggiungono gli obiettivi. Allenare una persona non è soltanto creare un programma di allenamento, è intraprendere un percorso insieme fatto di traguardi da raggiungere e sfide che porteranno al risultato più bello: vivere in un corpo sano, in completo equilibrio mente-corpo, insomma “benessere psico-fisico.“

Dal punto di vista lavorativo, ti reputi fortunata?

“Tantissimo. Come faccio a lavorare sempre col sorriso e a non mostrare segni di stanchezza? E’ semplice, sono felice quando lavoro! Faccio quello che ho sempre desiderato fare, senza allontanarmi dalla mia famiglia, dai miei amici e, cosa non meno importante, è gratificante creare una realtà sana in un piccolo paese come il nostro. Altrove magari potrei avere successo o un bel conto in banca ma correrei il rischio di sentirmi sola e triste. Quindi resto qui, resisto alle difficoltà e pretendo sempre di più per me e per i miei clienti. La fortuna più grande che ho avuto, e che continuo ad avere, è mio padre. La sua fama lo precede. Non ci sarebbe stato alcun progetto senza di lui e senza il suo amore incondizionato per questo lavoro.”

La tua attività rientra tra quelle a cui fin da subito è stato imposto il divieto di operare, sei d’accordo con questa scelta?

“Per me è stata come la cascata di ghiaccio quando esci dalla sauna: devi tirare quella corda e far scendere il ghiaccio senza pensare a prima e a quanto stavi bene al caldo. Ma certo, sono d’accordo, sono sacrifici che facciamo tutti insieme per la nostra salute.”

Sei giornalmente in contatto con i tuoi clienti? Hai pensato a qualcosa per far sudare anche da remoto i componenti della tua “community”?

“I nostri allievi si allenano con noi tutti i giorni. Il gruppo di Pilates, ad esempio, diviene giorno per giorno sempre più numeroso, i partecipanti sono già quasi cento. L’impossibilità di allenarsi in palestra non ha fermato i nostri allievi e non ha fermato noi nel seguirli. Facciamo il massimo anche se da un dispositivo digitale, visionando loro sia in forma privata che a piccoli gruppi.”

Quanto ti senti tutelata dalle scelte governative? Come potevano essere maggiormente aiutate le attività come la tua?

“Non mi sono mai sentita tutelata. Purtroppo il problema è alla base, gestire un’ attività con le attuali normative è solo una mortificazione, ciò che mi spinge a tenere duro è la forte passione che ho per questo lavoro. Spero fortemente che le cose cambino. Le attività sono il fulcro della crescita di un Paese, andrebbero sostenute sempre!”

Con quale atteggiamento riaprirai le porte della palestra quando tutto questo sarà finito?

“Riaprirò le porte determinata e motivata più di prima, con tanta voglia di realizzare nuovi progetti che già erano nell’aria prima dell’emergenza. Però sarà difficile mantenere sempre alto l’ottimismo con il commercialista che continuamente ci ricorderà le tante scadenze.”

Una frase per concludere questa chiacchierata..

“Questo Virus ci ha fatto scoprire chi siamo veramente, cos’è importante nella nostra vita ma soprattutto di cosa possiamo fare a meno!“