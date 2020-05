QUATTRO CHIACCHIERE CON… Teresa Ciarlo: “il Coronavirus è il più grande maestro di tutti i tempi”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno con questa terribile pandemia. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con…” stiamo cercando di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

La permanenza prolungata in casa, le incertezze per il futuro, la difficoltà a trovare distrazioni: è facile sentirsi giù, demotivati, spaventati. Quando parliamo di salute ai tempi del Coronavirus, tuttavia, non dobbiamo dimenticare anche quella psicologica. Per questo motivo, “Quattro chiacchiere con…”, questa volta si è spinto fino a Solopaca per fare visita a Teresa Ciarlo.

Solare e gentile, Teresa è una psicoterapeuta sistemico-relazionale che si occupa, appunto, dei disagi dell’individuo, della famiglia e della coppia. Iscritta all’Albo nazionale dal 2007, Teresa oltre ad avere uno Studio tutto suo, da il suo prezioso contributo anche ai Centri di Riabilitazione della grande famiglia Neuromed.

Ciao Teresa, allora aiutaci a capire bene di cosa ti occupi

Salve e grazie, da subito, per questa opportunità che il vostro giornale mi concesso. Per entrare subito nel merito, mi occupo principalmente dei disturbi di ansia, depressione e attacchi di panico. Ma anche dei disturbi del comportamento nei bambini, di problematiche adolescenziali e di coppie in crisi.

Come stai vivendo questo momento?

Beh attualmente stiamo vivendo una fase molto delicata che mette a dura prova il nostro equilibrio psichico nonché le nostre relazioni. Il distanziamento sociale che stiamo sperimentando ci sta riportando al contatto con noi stessi che una società dinamica ci aveva sottratto. Stiamo praticamente facendo i conti con le nostre paure, angosce e con l’impotenza… ci sta mettendo alla prova nei ruoli che avevamo messo da parte e delegato ad altri (figli, coniugi ed educatori). Da una parte abbiamo riscoperto la famiglia, gli affetti, la casa. Dall’altra parte abbiamo perso la nostra socialità, la nostra alacrità e perché no anche la nostra vanità.

Se non ci fosse stato questo blocco, saresti rimasta a lavorare?

Io personalmente non ho mai smesso di lavorare anche se da remoto non è stato facile. Sono una persona ottimista e sicuramente il mio atteggiamento rimarrà lo stesso di sempre anche nella Fase 2…positivo e fiducioso verso la vita e verso la capacità di adattamento di ogni essere umano.

Per chiudere questa breve chiacchierata, cosa pensa una psicoterapeuta sistemico-relazionale di questo Covid-19?

Vi sembrerà strano ma questo virus si sta rivelando il più grande maestro di tutti i tempi…ci sta chiedendo di sopravvivere tenendo a cuore la vita dell’altro e proteggerlo. Bisognerebbe farci caso e tentare di coglierne i tanti, tantissimi preziosi insegnamenti…

Potete scrivere alla Dott.ssa Teresa Ciarlo all’E-mail terryciarlo@hotmail.com