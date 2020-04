Quattro chiacchiere con… Tesolina e Simona: ” ci rialzeremo e danzare sarà ancora più bello”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con…” cercheremo di dar voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

È la volta di Tesolina Conte e Simona Marino rispettivamente mamma e figlia titolari ed insegnanti dell’A.S.D. Tesolina Dance S. La scuola di danza e fitness è nata nel 1986 a Civitella Licinio , per poi affermarsi e diventare una realtà acclamata e consolidata in tutta la valle Telesina ad oggi ha sede a Cusano Mutri e San Lorenzello. Come tutti deve fronteggiare l’emergenza oggi scambieremo quattro chiacchiere con loro per vedere come la pensano e in che modo stanno affrontando questo periodo surreale.

Di cosa si occupa la vostra scuola? Siete contente del vostro lavoro e delle scelte lavorative fatte?

“La nostra scuola nasce come accademia di danza classica, moderna e latina, ad oggi al passo con i tempi forniamo corsi hip hop, fitness, danza aerea, bungee dance diciamo che la nostra è un’accademia a 360° accogliamo tutti quelli che amano la danza e lo sport come noi. Siamo orgogliose del nostro lavoro e delle nostre scelte, amiamo quello che facciamo tutti i giorni e lavoriamo sempre col sorriso. L’amore per le nostre allieve ci spinge a fare sempre meglio. La nostra è diventata una grande famiglia dalle piccole ballerine, alle mamme, alle allieve più grandi a tutte coloro che seguono i nostri corsi”

Il vostro campo è uno dei più colpiti dall’emergenza Coronavirus, da quando lo stato vi ha imposto il divieto?

“Non abbiamo aspettato il divieto, come scuola abbiamo chiuso il 25 Febbraio fortunatamente avevamo intuito il pericolo che si stava creando in tutta Italia ed avevamo deciso di tutelare le nostre allieve con la chiusura dei nostri corsi”

Cosa ne pensi dei sostegni che stanno avendo le attività? Condividi l’operato del governo?

“Beh condividere è un parolone, ad oggi il sostegno dei 600 euro non copre le spese per nessuna attività tantomeno la nostra, sarebbe stato più giusto per tutti congelare l’economia bloccando affitti, tasse ecc.. così facendo si rischia di mettere in difficoltà tutti”

Alla luce del cambiamento del nostro stile di vita come avete rimodulato il vostro modo di operare?

“Come tutti lo smart working è l’unico modo per poter continuare a lavorare, forniamo lezioni online alle nostre allieve non più in video chiamata in un determinato orario ma attraverso piccoli video in modo da poter permettere a tutti durante l’arco della giornata di allenarsi quando vogliono. Lo sport è importante anche in questo momento!!!

Il vostro settore sarà uno degli ultimi a ripartire pensate che l’economia del fitness ritornerà allo stato in cui si trovava prima del virus?

“Sicuramente saremo tra gli ultimi a ripartire purtroppo, stando alle ultime notizie sarà complicato anche ripartire in questo 2020 ma aspettiamo notizie ufficiali. Per quanto riguarda l’economia del nostro settore ci vorrà molto tempo per tornare ad essere quella di un tempo, i nostri sono luoghi di aggregazione sociale e le nostre abitudini dovranno cambiare in questo per il bene di tutti. Ci vorranno degli anni per tornare a lavorare come prima e a vivere l’emozioni di cui ci siamo innamorate.”

Un pensiero per concludere questa bella chiacchierata..

“Restiamo a casa, stiamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani! Lottando contro questo maledetto virus ci siamo anche accorti di quanto sia importante il sociale nelle nostre vite e nel mondo dello sport. Ci stiamo rendendo conto che fare sport da soli non è come farlo insieme! Un grande abbraccio virtuale dalle vostre maestre.”