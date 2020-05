QUATTRO CHIACCHIERE CON…Tony Musto: “Remare tutti nella stessa direzione, con tanta forza di volontà e pazienza”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

Tra le categorie maggiormente in ginocchio a causa del Coronavirus, non possiamo non menzionare quella dei parrucchieri e del settore dell’estetica in generale. Un mondo in cui centrale e necessario è il contatto con il cliente. Contatto reso off-limits da quest’emergenza. Risultato: serrande abbassate e la speranza che tutto passi il prima possibile.

Abbiamo avuto il piacere di parlarne con Tony Musto, noto e apprezzato hair stylist di Montemiletto, titolare dell’altrettanto noto salone “Tony Musto Parrucchieri”. Alle spalle vanta una lunga e onorata carriera, tale da consacrarlo tra i migliori nel suo settore. Competenza, professionalità, cortesia, queste solo alcune delle sue peculiarità. Tony ama il suo lavoro. Questo si percepisce in maniera chiara, netta, dalle sue parole cariche di entusiasmo e dalla passione che lo contraddistingue. Il Covid-19 ha costretto ad uno stop la sua attività, ma questo periodo di stand-by, lungi dall’essere una battuta d’arresto, si è rivelato invece essere un periodo di incessante studio e di ricerca che gli consentiranno di riaprire i battenti in tutta sicurezza, senza dimenticare la centralità che la bellezza e il benessere del cliente rivestono in un’attività come la sua.

Quando e da dove nasce la tua passione per il mondo dell’hairstyling? Ti reputi fortunato dal punto di vista lavorativo?

“La mia passione per il mondo dell’hairstyling è nata all’età di quindici anni, quando mio padre faceva il barbiere e così ho iniziato ad avvicinarmi a questo mestiere, contemporaneamente ai miei studi. Ottenuto il diploma da geometra, da subito ho cercato di migliorare me stesso stilisticamente studiando e frequentando corsi e percorsi per diventare un acconciatore uomo/donna. La sfida nel tempo è stata quella di apprendere tutte le tecniche, investendo su sistemi di educazione presso le migliori accademie. Sono convinto che il mondo dei parrucchieri sia ricco ed affascinante quanto altri settori moda e benessere. Da sempre al fianco dei miei clienti, cercando di offrire esperienze di bellezza e benessere, ora più che mai, siamo in prima linea, incrementando nuovi servizi per ottenere il massimo anche in periodi difficili come quello che stiamo vivendo. Io penso che il nostro sia un lavoro importante, che gioca a livelli molto più profondi di quello che si creda. Mi rivolgo ai più giovani augurando loro di non mollare mai, di esser sempre determinati e curiosi. Vorrei citare, a questo punto, una frase di Confucio che da anni porto nel cuore: “Fa ciò che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita”. Credo sia proprio la verità!”

Un parrucchiere è anche un po’ psicologo: in particolare le donne, spesso, hanno bisogno di qualcuno che sappia mettersi in contatto con le loro esigenze, traducendo in atto estetico un desiderio di cambiamento. Qual è la formula per ottenere la fiducia di una donna?

“Un buon parrucchiere deve essere capace di aiutare un cliente consigliando il giusto cambiamento. Posso testimoniare in base alla mia esperienza che quando un cliente cambia parrucchiere cerca qualcosa di nuovo, non desidera conoscere un nuovo acconciatore, ma colui o colei che possa meglio rappresentare le sue volontà, i suoi gusti in modo originale. Ovviamente c’è la paura della novità e del cambiamento, questo è il momento fatidico, dove oltre ad avere le competenze creative e conoscenze delle tecniche, occorre un’arma in più: la capacità di ascoltare. Un compito delicato che parte da una buona consulenza iniziale dopo la quale intervengono immagini, colori, strumenti e parole, capaci di creare aspettative positive e rassicuranti. Uno degli aspetti fondamentali, secondo me, è la semplicità, la capacità di mantenerla sempre ma arricchendola con dettagli sofisticati”.

Molti tra i tuoi colleghi stanno denunciando situazioni di grandi criticità causate dalla chiusura prolungata delle rispettive attività. Cosa pensi a riguardo e qual è l’impatto che l’emergenza sanitaria in corso sta avendo, invece, sulla tua attività?

“E’ successo un fatto non ordinario, a cui nessuno immaginava di assistere e subire. Ci hanno chiesto di chiudere le attività, rimanere a casa a garantire le distanze di sicurezza per non contaminarci l’un l’altro. Questa volta siamo contro un nemico invisibile, non si può incolpare nessuno e il problema riguarda tutto il mondo. Tutti nelle stesse difficoltà, tutti siamo uguali di fronte alla paura, tutti. Non importa razza, religione, posizione economica. Stare a casa per molti è stata la cura, per altri, pur coscienti delle scelte ministeriale, è stato un grosso sacrificio economico. La nostra categoria, insieme all’estetica, alla ristorazione, al turismo e a tanti tanti altri, ha subito maggiormente il peso della difficoltà economica. Parlo a nome della nostra categoria: siamo una delle riaperture più attese, dopo tanti giorni di quarantena in casa, di capelli ed estetica fai da te…credo che la mancanza della figura del parrucchiere ora si faccia sentire. Molti clienti mi hanno contattato per ricevere un servizio domiciliare abusivo, però, per rispetto e per la tutela di tutti, ho educatamente rifiutato, a differenza di tanti altri purtroppo. Questo atteggiamento è secondo me scorretto sotto il profilo del buon senso e ritengo dunque ci sia stato un pessimo controllo da parte delle istituzioni. Le stesse istituzioni che ci obbligano a pagare tasse, tributi, iva e tutto il corredo burocratico igienico sanitario che siamo tenuti a pagare. L’impatto Covid-19 sulle nostre attività è molto grave, ormai abbiamo perso un bimestre importante, dove c’era in corso un cambio stagione, Pasqua, cerimonie, matrimoni, lauree e tanti altri eventi che rappresentano un’ alta percentuale di fatturato”.

Saresti pronto anche tu, come molti stanno chiedendo a gran voce, alla riapertura anticipata rispetto quella preannunciata? Quali misure adotterai per riuscire a svolgere la tua attività in sicurezza?

“Si preannuncia una riapertura anticipata al 18 maggio 2020. Noi siamo pronti! Siamo carichi di energia positiva da condividere, abbiamo studiato tanto con tutorial, video conferenze, dirette, confronti tra colleghi, ecc…Ritengo che l’allenamento debba essere più forte della partita, quindi sono pronto. Ovviamente ho messo bellezza e benessere in sicurezza, adottando un protocollo di sicurezza molto severo per dare un supporto pratico e concreto a tutti i clienti prima, durante e dopo la fase di riapertura. Nella fase 2, denominata “Nuova Normalità”, uno dei temi fondamentali sarà legato al controllo delle persone presenti simultaneamente all’interno di un luogo chiuso. Per questa ragione sarà fondamentale lavorare su appuntamento, in modo da prevedere di ora in ora quante persone saranno presenti, evitando assembramenti. Pertanto senza appuntamento sarà impossibile lavorare, sia dal punto di vista pratico che normativo. Inoltre la sanificazione, pulizie accurate, guanti, mascherine e corredi monouso, saranno fondamentali nel nostro salone in modo davvero minuzioso, ancora più di prima”.

Quanto ti senti tutelato dalle scelte governative?

“Questa pandemia è arrivata come una doccia fredda: il soccorso sanitario, si è subito attivato dando il meglio di sé, combattendo un nemico invisibile, armato di pochi strumenti e in una situazione ricca di difficoltà, paure e imprevisti. A tutti i medici e operatori sanitari, ai corrieri, a tutti i lavoratori dei diversi settori messisi in gioco durante questa tragedia, va tutta la mia ammirazione. Per quanto riguarda il governo, i politici, i sindacati, ecc.. invece si sono mossi, a mio parere, con tante promesse e inutili discordie fra di loro. Premesso che non sono un politico, né un virologo, non voglio aver la presunzione di giudicare nessuno, di sicuro hanno fatto del loro meglio per tutelare la nostra salute, forse avrebbero dovuto considerare un ripristino economico a fondo perduto, sebbene basso ma a TUTTI e SUBITO. Successivamente si andavano a risolvere i problemi di tutte le risorse produttive sul territorio nazionale”.

Come immagini potrà essere la ripartenza e quali sono le tue aspettative per il futuro?

“Uno scenario possibile della nuova normalità sarà sicuramente quello del “darsi un pizzicotto sulla pancia”: indubbiamente ci saranno più costi e meno clienti serviti durante il giorno, pur tenendo conto di orari più flessibili. Non si potrà più condividere il salone con tante altre persone, tanti altri sorrisi e questo, oltre al danno per il nostro fatturato, è davvero un dispiacere per me perché sono affezionato a tutti i miei clienti. Dovrò riorganizzare il gruppo di collaboratori pur avendo spazi a sufficienza per salvaguardare noi e la clientela tutta. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, con tanta forza di volontà e pazienza. Le mie personali aspettative per il futuro sono senz’altro positive!”

Una tua riflessione per concludere questa piacevole chiacchierata…

“Arriviamo ai ringraziamenti, Sara. Grazie per questa piacevole intervista, mi ha risollevato e motivato molto. Quest’esperienza mi ha insegnato a voler bene ancora di più quello che avevo e non quello che ho perso. Approfitto per ringraziare la mia famiglia: mia moglie, i miei figli, i miei genitori che mi hanno supportato e sopportato per questo lungo lockdown. Nell’attesa di rivederci al più presto, non trattate male i vostri capelli. Con la stima di sempre, Tony Musto”.