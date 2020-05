Quel 9 maggio, l’alba dei funerali di uno Stato

“Era la notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio ’78, la notte di via Caetani del corpo di Aldo Moro, l’alba dei funerali di uno Stato”. Aldo Moro e Peppino Impastato. Due storie, due vite, due famiglie.

-Roma. Dopo 55 giorni di prigionia viene ritrovato in via Caetani, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, il cadavere di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. Aldo Moro fu sequestrato il 16 marzo dello stesso anno in via Fani, in quel tragitto che percorreva (spesso ma non sempre) per raggiungere, dalla sua abitazione a bordo di una FIAT 130 blu, la Camera dei Deputati. I fatti li conosciamo: all’agguato seguì lo scontro di fuoco, dove persero la vita 4 dei 5 membri della scorta, la fuga e infine il sequestro. Ma perché colpire Aldo Moro? Perché si voleva frenare la corsa della DC al potere dello Stato. Da un lato c’era la Democrazia Cristiana che era diventata il perno dello Stato imperialista delle Multinazionali, dall’altro c’era la PCI, rivale da battere. Lo scopo era quello di interrompere la marcia comunista verso le istituzione e porre le basi di controllo delle Brigate Rosse. Colpire Aldo Moro significava colpire l’artefice dell’avvicinamento della DC al PCI, la cui espressione sarebbe culminata nel Governo Andreotti. Da alcune testimonianze di brigadisti, è emerso come inizialmente l’obiettivo fosse proprio Andreotti. Ma l’idea fu subito abbandonata perché questi godeva di una particolare protezione da parte delle Forze di Polizia. In questi lunghi giorni di agonia furono inviate ben 88 lettere agli esponenti della DC,PCI, familiari e anche al Papa Paolo VI. In molte di queste lettere si scoprì l’esistenza di messaggi criptati, nei quali si tentava di far comprendere come lo stesso Moro si trovasse nella Capitale. Diverse furono le trattative tra Stato e BR nel corso di questi 55 giorni. Le BR chiesero lo scambio di Moro con la liberazione di diversi carcerati terroristi. Ma la peggio la ebbe lo Stato. Quella mattina Giulio Andreotti stava andando a chiedere la fiducia per il nuovo governo. Moro non si presentò in aula. Quella mattina di 42 anni fa, Aldo Moro fu ucciso con 10 colpi di pistola, riposto nel bagagliaio della Renault 4 rossa e trasportato fino in via Caetani, a poche centinaia di metri da piazza del Gesù, luogo della sede storica della Democrazia Cristiana.

“Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava alla sua radio… Negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di Giustizia che lo portò a lottare… Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell’ambiente da lui poco onorato.. Si sa dove si nasce ma non come si muore e non se un’ideale ti porterà dolore..”

-Cinesi. Forse la morte di Aldo Moro era stata troppo importante per lo Stato italiano, si era appena consumata quella che è stata definita “l’Alba dei funerali di uno Stato”. Ma a 954,1 km di distanza dal cadavere di Aldo Moro, disteso ,sui binari della ferrovia di Cinesi con una carica di tritolo posizionata sotto il suo corpo, c’era Peppino Impastato. Peppino Impastato proveniva da una famiglia mafiosa. Ma nonostante le sue origini, decise di lottare contro questo sistema criminoso, contro suo padre, contro il boss Gaetano Badalamenti, da lui definito “Tano Seduto”. Il giovane Peppino avviò un’attività politico-culturale di sinistra e antimafia. Fondò un giornale “L’Idea Socialista”, condusse diverse lotte contadine. Nel 1977 istituì una Radio locale, denominata “Radio Aut”, dove denunciava l’attività mafiosa nel proprio paese e nei paesi limitrofi. Peppino non aveva paura. Peppino pronunciava i nomi dei mafiosi, il nome di suo padre aderente al clan mafioso. Peppino la sua partita l’ha giocata fino alla fine. Si era candidato alle elezioni comunali con il partito “Democrazia Proletaria”. E in questo giorno, di 42 anni fa ci sarebbero state le votazioni. Ma Peppino non ha potuto conoscere l’esito.

“Gli amici disperati non l’hanno più trovato”. La stampa, la magistratura e anche le forze dell’ordine hanno affermato come si trattasse prima di un atto terroristico, e poi con la scoperta di una lettera, di un un suicidio (anche se da questa lettera non emerse MAI l’intento suicida). Peppino è morto. A ucciderlo è stata la Mafia di Cinisi. Peppino non aveva paura della mafia. La mafia, per averlo ucciso, ha avuto paura di Peppino.

Questo giorno deve essere ricordato non solo da chi c’è stato, ma anche da chi c’è e da chi ci sarà. In questo giorno lo Stato italiano ha perso due volte.