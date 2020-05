Quindici, simulano incidente per truffare l’assicurazione: denunciate quattro persone dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Quindici, a termine di un’attività d’indagine finalizzata al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni di società assicurative, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino una donna e tre uomini del Vallo di Lauro ritenuti responsabili dei reati di: Falsità ideologica, Favoreggiamento personale nonché Errore determinato dall’altrui inganno e Induzione a commettere falsità in atti.

I quattro avevano rilasciato false dichiarazioni in merito a un sinistro stradale con feriti, asseritamente avvenuto in un comune dell’hinterland vesuviano, inducendo in errore anche i medici dell’ospedale che redigevano vari referti medici per le ferite riportate conseguentemente a quell’incidente.

I Carabinieri, data la poca chiarezza della dinamica denunciata, svolgevano approfonditi accertamenti, appurando che era stato inscenato il sinistro stradale al fine di ottenere una consistente somma di denaro a titolo di risarcimento dalla società assicurativa.