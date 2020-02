Quote rosa: una questione aperta

L’evoluzione della condizione femminile per affermarsi ha dovuto affrontare numerose battaglie. Molte sono state le proposte per far sì che la situazione della donna potesse cambiare e una di queste è stata sicuramente l’applicazione del meccanismo delle “QUOTE ROSA”.

La donna, sin dall’antichità, si è occupata principalmente del lavoro domestico e di accudire i propri figli, in virtù di una considerazione che la riteneva inferiore all’uomo. Con il passare dei secoli ella ha cercato sempre di acquisire maggiori poteri, diritti, indipendenza e virtù rispetto all’altro sesso. Ma, solo tra il finire dell’ottocento e l’inizio del novecento, tali rivendicazioni si sono espresse in forma organizzata.

Con la nascita del movimento femminista si ha una svolta decisiva per le donne. La lotta del movimento femminista ha permesso loro di conquistare pienamente i diritti di cittadinanza ovvero quel pacchetto di diritti civili, politici e sociali che consentono ad un individuo di affermare pienamente la propria soggettività, la propria identità in ambito pubblico e privato. Nonostante gli enormi passi avanti, fatti negli anni, spesso la donna viene considerata ancora come oggetto o elemento di non garanzia o di non sviluppo della società equiparando la parola DONNA a debolezza o nullità.

A tal proposito, riteniamo opportuno fare alcune considerazioni.

Il 12 luglio 2011 è stata stabilita una prima importante novità nell’ambito del diritto societario italiano: “gli organi sociali delle società quotate dovranno essere rinnovati riservando una quota pari ad almeno un quinto dei propri membri al genere meno rappresentato: le donne”.

Sostanzialmente le quote rosa consisterebbero in alcune norme volte a tutelare la parità di genere all’interno degli organi rappresentativi. Nonostante norme di questo tipo sembrerebbero ampiamente utilizzate in varie competizioni elettorali, sia locali sia nazionali, la discussione sulla loro applicazione risulterebbe tutt’altro che banale. Questo provvedimento mirerebbe anche ad affrontare la cosiddetta segregazione orizzontale, ovvero la mancanza di presenza femminile all’interno di alcuni settori lavorativi; infatti da alcuni studi sviluppati su questo tema risulterebbe che la forza lavoro femminile sia sottoutilizzata. Tale norma, prossima alla scadenza perché risulterebbe avere una durata di 10 anni, non sembrerebbe essere rispettata laddove non c’è mai stato l’obbligo di inclusione.

Nonostante le moltissime lotte realizzate per ottenere le pari opportunità tra uomini e donne, nella società contemporanea si potrebbe dedurre che l’eguaglianza è ancora lontana. Anche se le donne hanno lottato per ottenere una parità rispetto al genere maschile persisterebbe tuttavia una situazione di ineguaglianza; infatti le donne occuperebbero per lo più posti di lavoro meno qualificati e percepirebbero salari inferiori.

Le quote rose possono essere uno strumento per consentire alle donne di poter usufruire degli stessi diritti di rappresentanza degli uomini.

Ma siamo sicuro che sia questo lo strumento più efficace e più consono?