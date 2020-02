Regione Campania, bufala sulla chiusura delle scuole fino al 5 marzo

Circola nelle chat e sui social un post che annuncia l’imminente chiusura di tutte le scuole campane fino al prossimo 5 marzo ad opera del governatore Vincenzo De Luca a causa del coronavirus.

È una menzogna la notizia diffusa attraverso i social secondo cui la Regione avrebbe deciso la chiusura delle scuole della Campania.

Come chiarito anche in conferenza stampa, al momento nessun provvedimento straordinario è stato preso in questo senso. Si ribadisce la necessità, soprattutto in questi giorni, di attenersi alle informazioni provenienti da fonti ufficiali del Governo, del Ministero e della Regione Campania.