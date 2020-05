Regione Campania, lo stato di avanzamento del Piano Socio-Economico

I 900 milioni di euro del Piano Socio-Economico della Regione Campania rappresentano il programma regionale di sostegno per l’emergenza Covid-19 più imponente d’Italia,un terzo di quanto hanno stanziato tutte le Regioni insieme. http://www.regione.campania.it/assets/documents/piano-socio-economico-rc.pdf

Non capita spesso di sentir citare per notizie positive, su tutti i media, la Regione Campania. Di una settimana fa l’articolo condiviso e ricondiviso “a tutto spiano”, del Sole24Ore (https://www.ilsole24ore.com/). La tabella, illustrata nell’articolo, metteva in evidenza lo sforzo immane profuso della Regione per aiutare i propri cittadini in questo momenti di enorme difficoltà.

Piano Socio-Economico: BONUS MICROIMPRESE

Complessivamente, sono pervenute più di 100.000 domande da parte delle microimprese in possesso dei requisiti. Ad oggi sono già stati disposti pagamenti del bonus di 2.000 euro per 38.641 microimprese.

Piano Socio-Economico: BONUS PROFESSIONISTI

Sono 62.000 le domande pervenute. Sono già stati disposti pagamenti del bonus di 1.000 euro per 5.808 professionisti e lavoratori autonomi titolari di partita IVA e 6.000 avvocati iscritti alla cassa forense.

Piano Socio Economico: BONUS PENSIONI

Nel corso di qiesta settimana verrà sottoscritta la convenzione con l’INPS, a seguito della quale sarà possibile erogare le risorse messe a disposizione dalla Regione Campania per concedere il bonus a favore dei circa 250.000 titolari di assegni e pensioni sociali e di pensioni ordinarie di vecchiaia integrate al minimo.

Il bonus verrà corrisposto in due tranche: la prima nel corrente mese di maggio; la seconda nel mese di giugno.