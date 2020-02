Regione Campania, partito il programma di prevenzione “Mi voglio bene”

Nella lotta ai tumori, la diagnosi precoce rimane lo strumento fondamentale per aumentare l’efficacia delle cure e le possibilità di guarigione.

In Italia, il cancro della mammella rappresenta la neoplasia più frequente tra le donne, con circa 32 mila casi all’anno, mentre il tumore della cervice uterina vede un totale di circa 3500 nuovi casi diagnosticati ogni anno. Il cancro del colon retto è la seconda causa di morte per tumore in Italia, con circa 34 mila persone che si ammalano ogni anno. Proprio per questo motivo molte Regioni hanno attivato o stanno avviando campagne di screening per la prevenzione secondaria del cancro della cervice uterina, della mammella e del colon retto, per i quali esistono evidenze chiare che i controlli periodici sono in grado di ridurre la mortalità.

In merito alla Regione Campania, è partita oggi i in tutte le ASL campane “Mi voglio bene“, la campagna di informazione relativa al programma di prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita. Sono disponibili gratuitamente 3 tipi di screening: 3 esami che consentono la prevenzione del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo dell’utero.

Attraverso quest’azione di sensibilizzazione, per la prima volta univoca e coordinata sull’intero territorio regionale, la Regione Campania intende dare ulteriore impulso alle iniziative di prevenzione già messe in campo. Per aderire al programma è possibile rivolgersi alla propria ASL (ulteriori Informazioni sono disponibili sul sito screening.regione.campania.it).