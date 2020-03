Revenge Porn, violenza di genere 2.0

Il “Revenge Porn” negli ultimi anni ha assunto una dimensione preoccupante, complice una presenza costante dei social media nella vita quotidiana.

Il significato della locuzione può essere sintetizzato in una parola “vendetta”, cioè pubblicare online foto o video di persone ritratte in pose sessualmente esplicite senza il consenso dell’interessato.

La cronaca ha dimostrato come a compiere il ricatto sessuale siano soprattutto persone legate alla vittima da un rapporto sentimentale (coniugi, compagni/e, fidanzati/e), che agiscono in seguito alla fine di una relazione per “punire”, umiliare o provare a controllare gli ex facendo uso delle immagini o dei video in loro possesso.

La condivisione di tali immagini, che può avvenire in rete, ma anche attraverso e-mail e cellulari, conduce a un risultato devastante per le vittime: umiliazione, lesione della propria immagine e della propria dignità, condizionamenti nei rapporti sociali e nella ricerca di un impiego.

Questo fenomeno in Italia, negli ultimi anni, vede una crescita esponenziale dove gli episodi di vendetta hanno assunto contorni drammatici, risolvendosi con la morte della vittima, esasperata dalla situazione creatasi.

Le vittime, principalmente donne, devono fronteggiare il “mostro” della rete; controllare un’immagine o un video è impensabile, può raggiungere milioni di utenti in poche ore e questo fa sì che le perseguitate cadano in un limbo pericoloso e di difficile via d’uscita.

Finalmente anche in Italia il 17 luglio 2019 è stata approvata la legge che condanna e definisce il Revenge Porn: “l’atto di condivisione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso, attuato sia online che offline”.

Non si può morire più per questo reato. È arrivato il momento di fare educazione digitale nella comunità civica verso questi temi, istruire i giovani al corretto uso della rete, anche perché saranno gli utenti del web di domani. Non basta però pensare a comprendere gli strumenti, ma comprendere che anche nel digitale la nostra umanità, il nostro essere comunità in un tessuto sociale, è reale, tangibile e autentico.