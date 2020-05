Riapertura delle scuole: sembra ci sia finalmente la fumata bianca

La riapertura delle scuole è uno dei temi più caldi del momento. L’obiettivo del governo è quello di lavorare per permettere l’apertura già a Settembre e garantire il regolare svolgimento delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021. “La riapertura delle scuole e la ripresa dell’attività didattica a Settembre, ha dichiarato la ministra Azzolino, sono una esigenza per gli studenti e le studentesse, le loro famiglie ed è un obiettivo condiviso da tutto il governo”. https://www.miur.gov.it/

La fumata bianca tarda ad arrivare perché le difficoltà sono dietro l’angolo e i rigidi protocolli di sicurezza rappresentano un forte ostacolo per i bambini. “Il Comitato di esperti appena nominato, continua la ministra pentastellata dell’Istruzione, sta lavorando e anche questo documento sarà a breve presentato”.

Altra difficoltà è legata alla volontà di svolgere in aula quantomeno gli esami di stato. “Come ho ribadito, afferma Azzolino, la salvaguardia dei nostri ragazzi e ragazze è una nostra priorità, fondamentale e ineludibile. Stiamo lavorando con gli Uffici scolastici regionali e i sindacati, abbiamo siglato protocolli e attivato un help desk per raccogliere quesiti e fornire assistenza e supporto anche amministrativo. 39 milioni di euro, conclude Azzolino, sono stati stanziati per provvedere alla sanificazione dei locali e all’acquisto di tutti i dispositivi di sicurezza”.

