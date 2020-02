Rientra ad Ariano da Milano, febbre altissima: monitorato

Febbre altissima per un giovane di Ariano Irpino, di ritorno da Milano nei giorni scorsi. Contattato immediatamente il medico di famiglia è stata attivata subito la macchina d’emergenza. Sul posto un’ambulanza del 118 attrezzata per consentire il trasferimento all’ospedale Moscati di Avellino, dove attualmente è sotto osservazione. Il giovane infatti risulta tra i pazienti monitorati – in isolamento – per accertamenti.

Comprensibile la preoccupazione dei familiari, i quali – a scopo precauzionale – si trovano in quarantena volontaria.

E proprio in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica di questi giorni da “Covid 19″, il commissario prefettizio Silvana D’Agostino del Comune di Ariano Irpino, comunica che : ” è fatto obbligo a tutti coloro che da 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni inseriti nella fascia rossa, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria di Avellino al seguente numero di telefono 0825.292618. Per maggiori informazioni e qualsiasi necessità sono attivi i seguenti numeri:

Numero verde nazionale 1500 tutti i giorni h24. Numero verde regionale 800.909.699 tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Numero verde di emergenza 112. Polizia Municipale 0825.875142 tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. ”

I comuni indicati nell’elenco delle zone a rischio: Lombardia: “Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova del Passerini. Regione Veneto: Vò.