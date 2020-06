Regione Campania: si va verso la rimozione dell’obbligo della mascherina

In Campania sembra si stia valutando la rimozione dell’obbligo della mascherina all’aperto. Tra le chiavi e il portafoglio, si è inserita la mascherina. Si convive con i dispositivi di sicurezza da quasi 120 giorni e, dopo qualche difficoltà di recepimento iniziale, sono finalmente alla portata di tutti. L’Italia, anche su questa tema, è apparsa molto divisa e sono vari gli orientamenti presi da Governatori regionali e Sindaci.

La situazione nelle varie regioni

Dal 3 giugno, con la riapertura delle frontiere e degli spostamenti consentiti al di fuori della propria regione, in molti territori italiani si sta pensando di allentare gli obblighi relativamente all’utilizzo dei dispositivi di protezione. All’aperto, da mercoledì, è possibile circolare senza mascherine in quasi tutte le regioni italiane. Agiscono ancora con cautela i governatori di Lombardia, Trentino, Friuli-Venezia Giulia, la nostra Campania e nella città di Genova. In Lombardia, l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto resterà almeno fino al 14 giugno; così come a Genova, anche se il sindaco, Marco Bucci, pensa di toglierlo già a partire dalla prossima settimana. In Sicilia e Sardegna restano i vincoli di utilizzo del dispositivo di protezione individuale all’aria aperta, ma solo laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro.

Il governatore De Luca per il momento ha deciso di non rimuovere l’obbligo, in vigore fino al 14 Giugno, anche se in settimana sono filtrate notizie sul possibile cambiamento di programma. Sicuramente nei prossimi giorni potranno esserci ordinanza più “libere”, per ritornare ancora di più alla normalità tanto desiderata. Un allentamento delle attuali misure restrittive, in virtù del periodo caldo che sta arrivando. L’obbligo potrebbe riguardare solo i luoghi chiusi mentre all’aperto non saranno più obbligatori i dispositivi di sicurezza.

