Ritrovato Angelo Miele, la disavventura si è conclusa per fortuna solo con uno spavento

Angelo Miele è stato ritrovato: era scomparso nella giornata di ieri

Stamattina la buona notizia: Angelo Miele è stato ritrovato.

Angelo Miele, 52 anni di Mercogliano, era scomparso dalla mattina di ieri da Monteforte irpino, dopo aver parcheggiato la propria auto in località Polveriera dove ha un appezzamento di terra.

Le autorità militari lo hanno cercato con ogni mezzo e grazie all’ausilio delle unità cinofile.

Ieri sera l’appello del Sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano che subito si era recato sul posto insieme alla cognata dello scomparso che ha fornito informazioni circa gli ultimi avvistamenti di Angelo che ieri mattina era uscito di casa per recarsi a lavoro, ma non aveva mai aperto l’officina.

Anche il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, unitamente all’Assessore Carmine Marinelli dei Vigili del Fuoco, si era mobilitato mettendo a disposizione il numero del Centro Operativo Comunale, 3497666760 per ogni segnalazione.

Questo il comunicato di poco fa’ del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino:

«Si è conclusa soltanto con uno spavento la disavventura che ha avuto per protagonista un 52enne di Mercogliano di cui ne è stata segnalata la scomparsa.

L’uomo, smarrito l’orientamento, si è trovato a vagare in un’area boschiva di Monteforte Irpino.

Solo questa mattina, è riuscito a contattare i familiari che non hanno esitato ad avvisare il 112. Ricontattato dai Carabinieri, il 52enne ha quindi fornito con il suo smartphone le coordinate della sua posizione.

Sulla zona sono tempestivamente giunti i Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino che hanno rintracciato il malcapitato il quale, affaticato ma in buone condizioni di salute, è stato riaccompagnato a valle ed affidato alle cure del personale medico dell’ospedale “Moscati” di Avellino».