Roberta Santaniello: “18 Maggio come tappa di nuovo inizio”

Roberta Santaniello, dirigente dell’Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente della Regione Campania e delegata per i rapporti con la Protezione Civile Nazionale per la Giunta Regionale della Campania ha manifestato sui social la stanchezza dovuta all’interminabile lavoro legato alla Fase 2. https://www.facebook.com/roberta.santaniello.5

“Il 18 Maggio, afferma Roberta Santaniello, come una tappa di un nuovo inizio. Scritti i protocolli di sicurezza, sentiti centinaia di associazioni, singoli operatori e infinite singole richieste. Abbiamo provato a sintetizzare tutto.”

“Da Roma, continua, ritardi su ritardi- mentre scrivo il DPCM ancora non è pubblicato ma credo a minuti. Insomma, ci aspettiamo di riprendere un minimo di normalità anche se questa normalità avrà un sapore tutto diverso. Domani, conclude, una nuova normalità ma tutta in sicurezza. Il rischio lo conteniamo sempre e solo noi.”

Ricordiamo che il governatore della Campania ha deciso di “modificare” il decreto del Governo centrale. In Campania per i negozi la riapertura è confermata per oggi con possibilità di osservare l’orario 7:00 – 23:00 tutti i giorni, festivi compresi. Per ristoranti e pizzerie invece rinvio a giovedì!