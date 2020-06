Oggi Salvini torna ad Avellino, non mancano polemiche e rimproveri

Il leader dello schieramento di destra, Matteo Salvini, torna ad Avellino e non mancano le polemiche e i rimproveri. Da tempo si parla di una brusca frenata dell’ascesa della Lega al Sud. Però, a quanto pare, i sostenitori meridionali del Carroccio non hanno alzato bandiera bianca. Questo pomeriggio infatti, alle ore 17:00 ad Avellino si inaugura la sede della Lega. Il leader del partito in persona, Matteo Salvini, sarà presente e si attende il botta e risposta tra lui e il Presidente della Regione Campania. Sul tema della ricandidatura ufficializzata del governatore Vincenzo De Luca, si è espresso ieri il senatore Ugo Grassi. “Se pensa di poter vincere – afferma Grassi – grazie a un mese di buona comunicazione a fronte di 5 anni di cattiva amministrazione fa male i suoi conti”. https://www.facebook.com/pg/LegaAvellinoProvincia/posts/?ref=page_internal

Marco Pugliese alza la voce e chiede maggiore rispetto

I rimproveri però non mancano. In occasione del ritorno di Salvini ad Avellino, si è fatto sentire anche l’ex Onorevole Marco Pugliese, fondatore ed ex coordinatore provinciale dal 2016 al 2018 della “Lega Noi con Salvini”. “La Lega – afferma Pugliese – nella nostra provincia alle politiche, ottenne il risultato piu’ alto della Campania. E’ grave che dopo due anni Salvini non dia una risposta politica concreta ai militanti. Tutta la classe politica ed istituzionale locale e nazionale – continua l’ex Onorevole – sa benissimo che il collegio proporzionale Avellino-Benevento avrebbe dovuto avere 5 seggi per legge costituzionale. Come mai – conclude polemizzando Pugliese – ne abbiamo avuti 4? A Salvini inoltre chiedo, visto che è stato anche Ministro degli Interni, come mai il Collegio proporzionale di Salerno che per legge doveva avere 7 seggi ne ha avuti 9? E guarda caso tra i due in piu’ eletti erroneamente e con molti voti in meno c’è anche l’ On.Cantalamessa!”

Come hanno reagito le Sardine d’Irpinia alla visita di Salvini ad Avellino

Il movimento delle Sardine d’Irpinia invece invita a “non cadere nella trappola di commentare”. “Il popolo avellinese e campano – scrive il Movimento delle Sardine d’Irpinia – non ha dimenticato le parole contro i meridionali. Parole che hanno contraddistinto la politica di Salvini e della Lega Nord in questi ultimi anni, prima della giravolta sovranista e populista. Conosciamo benissimo – conclude il portavoce del Movimento – i linguaggi di odio che i sostenitori del carroccio usano come strumento per ottenere consensi. E conosciamo benissimo le fake news create ad arte per strumentalizzare i fatti politici. “Indifferenza per contrastare il populismo della destra“.

