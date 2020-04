San Giorgio del Sannio, caso di violenza domestica: uomo arrestato dai Carabinieri

I militari del Comando Stazione di San Giorgio del Sannio, la notte scorsa sono intervenuti in un centro del territorio di competenza per una segnalazione di una violenta lite tra coniugi. La coppia, che da tempo vive una relazione molto conflittuale, ieri sera è arrivata a nuovi contrasti anche violenti; l’uomo contro il volere della propria moglie l’avrebbe costretta a subire un atto di violenza sessuale. La donna, dopo qualche ora aveva confidato telefonicamente l’accaduto alla figlia che vive fuori regione, la quale, nel corso della notte, ha informato i Carabinieri. I militari, già a conoscenza dei problemi di esistenti tra la coppia, sono giunti nella notte presso l’abitazione, ove vivono i coniugi ed hanno fatto luce su quanto accaduto dalle prime ore di ieri sera. La donna è stata visitata e medicata dai sanitari del 118 chiamati dai Carabinieri, non ha avuto bisogno di cure mediche ospedaliere per le ferite riportate. Nel corso della notte è stata accompagnata dai militari presso il Comando Stazione di San Giorgio del Sannio, ove ha trovato la forza di denunciare l’aggressione del proprio marito. L’uomo, pertanto, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale e il sostituto Procuratore della Repubblica di Benevento che ha coordinato l’escussione della vittima ha disposto il trasferimento dell’uomo in carcere.