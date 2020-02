San Giorgio del Sannio, solo uno scherzo di cattivo gusto?

Una corda lasciata lì dai dipendenti del Comune dopo che avevano rimosso l’albero di Natale. Sarebbe stata rimossa in mattinata durante il completamento delle operazioni della rimozione degli addobbi, ma evidentemente è finita tra le mani di qualcuno che con la cima ha costruito un cappio, di quelli macabri utilizzati per le impiccagioni. È accaduto questa mattina a San Giorgio del Sannio.

In tanti hanno notato la corda in nailon annodata in quel moto ed hanno allertato i carabinieri. Sul posto i militari della Stazione di San Giorgio del Sannio e i vigili urbani. Il mistero è stato risolto quando dal comune hanno spiegato che si trattava della corda utilizzata per mettere in sicurezza l’albero di Natale installato per le ultime festività. La corda e il relativo cappio è stato ovviamente rimosso immediatamente.

Resta solo uno scherzo di cattivo gusto?