San Giuseppe : Mastella ricorda la festa del papà e si affida alla Madonna delle Grazie

“Auguri a tutti i papà della città ed ai Giuseppe, Peppino, Peppe, Geppino.

Oggi è San Giuseppe, che a noi cattolici ricorda la famiglia, la casa, in cui siamo costretti a stare. Io sono il sindaco di tutti ed ho rispetto di tutti, di chi crede e chi no.

Però, consentitemi di chiedere al mio vescovo ed ai sacerdoti di pregare per questo tempo incerto, di aiutarci a venirne fuori”.

Lo scrive il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, sui social network.

“Io sono stato dai miei amici francescani della Madonna delle Grazie ed ho pregato per la nostra città. Chiedo, altresì, di farlo alle comunità evangeliche ed alle altre fedi religiose. Il Dio è unico. A tutti buona giornata.

Quando sarà finita, ma purtroppo non finirà il 3 aprile, le scuole non credo riapriranno per un po’, – conclude Mastella – chiederò al vescovo di portare in processione la nostra Madonna delle Grazie, come fecero in circostanze drammatiche i nostri concittadini delle epoche storiche passate”.