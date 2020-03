Grande spavento questa notte per un 30enne di Beltiglio, frazione di Ceppaloni, che è andato a sbattere con la propria auto, una Citroen Berlingò, contro un muretto di un’abitazione.

L’incidente è successo sulla salita San Marcello in località San Leucio del Sannio. Alla base dell’incidente c’è un colpo di sonno. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il ragazzo che non ha fatto ricorso alle cure dei sanitari.