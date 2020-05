San Lorenzo Maggiore, la maggioranza: per noi sono stati i giorni del fare, per la minoranza del disfare

Una lettera aperta a tutti i cittadini della loro Comunità. E’ questa la risposta dell’Amministrazione comunale, guidata da Carlo Giuseppe Iannotti, al gruppo consiliare di opposizione che in questi giorni ha duramente attaccato l’operato del Gruppo di maggioranza del piccolo comune sannita.

Sono passati circa 50 giorni dall’inizio dell’emergenza Covid-19 – si legge nella nota –, un virus che ha improvvisamente rivoluzionato le nostre vite, colpendo direttamente anche la nostra comunità. Sono e saranno giorni difficili per tutti noi, nell’affrontare questa crisi epidemiologica e sociale senza precedenti. Gestire un comune in dissesto non è facile, farlo in una situazione di tale emergenza ancora meno. Quasi quotidianamente ci siamo imbattuti in decreti Governativi (DPCM) e ordinanze regionali che andavano rapidamente lette, applicate e condivise con voi concittadini.

Il lockdown, resosi indispensabile dal dilagare del virus ha rivoluzionato le nostre abitudini, cancellando momentaneamente le nostre storiche tradizioni laurentine. In questa situazione emergenziale tuttavia abbiamo provato a fare il massimo con tanto lavoro, mettendo la solidarietà, la comprensione ed il bene della collettività al centro della nostra azione amministrativa. Siamo consapevoli di aver sancito con voi un patto di trasparenza, fiducia e serietà. Alla’ alba della “FASE 2”, siamo qui a fare un breve resoconto di questi giorni difficili, riassumendo brevemente ciò che è stato fatto.

Nelle fasi iniziali dell’emergenza epidemiologica ci siamo attivati per la sanificazione straordinaria degli uffici comunali e di tutte le scuole.

Dopo qualche giorno, la sanificazione straordinaria ha coinvolto tutte le strade comunali. Una minuziosa sanificazione, a base di ipoclorito di sodio, che ha coinvolto mezzi e uomini per più di 7 ore.

Ad inizio marzo, con apposita ordinanza, abbiamo imposto limitazioni dell’accesso al pubblico agli uffici comunali

Abbiamo attivato una raccolta fondi su base volontaria, coinvolgendo imprenditori/ professionisti locali e rendendo possibile l’acquisto di quasi 830 kit di protezione, per tutte le famiglie laurentine.

Gli amministratori, in prima persona, hanno provveduto alla distribuzione delle mascherine “porta a porta”, in pochissimi giorni su tutto il territorio comunale.

In ottemperanza all’ordinanza 658/2020 è stato prontamente attivato un conto corrente bancario dedicato per le donazioni, intestato al comune di S. Lorenzo Maggiore.

In questi giorni difficili il comune ha ricevuto una generosa donazione (10 pacchi contenenti beni di prima necessità) dalla catena “Supermercati Procaccini” e con il prezioso lavoro dell’Ufficio Servizi Sociali, i pacchi sono stati assegnati alle persone più bisognose della nostra comunità;

Abbiamo prorogato i termini per la presentazione delle domande relativi ai BUONI SPESA, permettendo ad altri 10 nuclei familiari di poter usufruire del beneficio. Le richieste sono state esaminate esclusivamente dall’Ufficio Servizi Sociali. Quasi la totalità delle domande è stata ammessa al beneficio (su 85 domande presentate, 83 sono state accolte);

In occasione della riapertura al pubblico abbiamo provveduto alla sanificazione della struttura cimiteriale;

Lo scorso fine settimana, grazie ad una donazione di un imprenditore laurentino, abbiamo ricevuto 1000 KG di pasta, 1800 lattine tra legumi e pelati, 32 confezioni di tonno (da 3 pezzi). In questi giorni stiamo approntando i pacchi alimentari e con apposita graduatoria (che sarà stilata dall’ Ufficio Servizi Sociali) provvederemo a donarli a chi attualmente attraversa un momento di difficoltà a causa della pandemia;

Gli amministratori, con il supporto di qualche volontario, hanno provveduto alla distribuzione delle mascherine acquistate dalla Regione Campania, sempre nella modalità “porta a porta”, evitando assembramenti e possibili contagi.

Anticipando alcune azioni, proprie della cosiddetta “Fase 2”, il comune ha acquistando 20 dosatori e 25 litri di gel mani disinfettante, destinati all’ingresso di tutti gli edifici pubblici.

Lunedì 4 Maggio abbiamo disposto una seconda disinfezione su tutto il territorio comunale, associata ad una disinfestazione adulticida.

In questi giorni difficili, la mole di informazioni da gestire e diffondere è stata veramente corposa. Con la nostra pagina Facebook, diventata un punto di riferimento informativo per tanti laurentini, abbiamo consigliato, ordinato, avvisato e ringraziato. Il report ASL sui positivi Covid-19 nel Sannio è diventato un appuntamento quotidiano condiviso, ad accomunarci un forte sentimento di speranza, la speranza che i numeri fossero inferiori a quelli del giorno prima. Il nostro obiettivo primario è stato la condivisione di ogni informazione che potesse essere utile a tutta la comunità. Voi concittadini avete ringraziato in privato e risposto con grande senso civico in pubblico, mettendo in atto un comportamento encomiabile durante tutta la “FASE 1” dell’emergenza.

Se per noi sono stati e saranno I GIORNI DEL FARE, i medesimi sono stati i GIORNI DEL DISFARE per alcuni esponenti della minoranza politica laurentina. Giorni di assoluta inconsistenza politica (ciò non ci meraviglia affatto). Giorni in cui l’inconcludenza delle proposte e la banalità delle polemiche a tratti ci ha perfino sorpreso (pensavamo di aver già visto tutto in passato). Di sfuggita, presi dalle cose serie, abbiamo notato sui quotidiani locali articoli vuoti di tutto, ma colmi di protagonismo individuale e narcisismo fanatico. L’autore, da vero maestro dello scrivere senza dire nulla è riuscito a polemizzare su tutto, quando la polemica, nel rispetto di una comunità sofferente, era l’ultima cosa da fare. Le liti tra comari, i piagnistei, i millantati meriti, i commenti rancorosi, i titoloni li lasciamo alle manie di protagonismo di un bambino che non vuole crescere.

Ancora una volta voliamo alto, sorvolando nefandezze e infamie, andiamo avanti pensando esclusivamente al bene della nostra comunità. Concludiamo con questa citazione del Machiavelli, un pensiero che, pur avendo mezzo millennio, suona tremendamente attuale e riassume, tra favorevoli e contrari, quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che faremo:

“Non v’è nulla di più difficile da realizzare, né di più incerto esito, né più pericoloso da gestire, che iniziare un nuovo ordine di cose, perché il riformatore ha nemici tra tutti quelli che traggono profitto dal vecchio ordine, e solo dei tiepidi difensori in tutti quelli che dovrebbero trarre profitto dal nuovo”.