San Salvatore Telesino, incidente stradale: ferito gravemente un 22enne

Incidente questa notte, intorno all’1.30, a San Salvatore Telesino, in via Gioia. Per cause ancora da stabilire, l’autista di un’Alfa 147 con altre due persone a bordo, ha perso il controllo finendo la sua corsa capovolta, non prima di andare ad impattare contro una Fiat 500 parcheggiata lungo il ciglio della strada. Il bilancio parla di tre persone coinvolte. Di queste uno si è ferito gravemente ed è stato trasportato al Rummo di Benevento: per lui, un 22enne di Cerreto Sannita che sedeva sui sedili posteriori, si parla di una frattura al femore e trauma cranico. Gli altri due, entrambi 20enni e seduti anteriormente, sono usciti praticamente illesi. Sul posto i carabinieri di Cerreto.