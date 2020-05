E’ finita in una vasca di liquami ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperarla. E’ accaduto a San Salvatore Telesino, in un caseificio: secondo una prima ricostruzione, una mucca è rimasta intrappolata in una vasca riservata alla raccolta dei liquami.

Sono stati i pompieri del distaccamento di Telese Terme, allertati dal proprietario dell’attività commerciale, a tirarla fuori e a metterla in salvo